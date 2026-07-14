«Спартак» подколол «Зенит» и «Динамо» в ролике с презентацией первого летнего новичка

«Спартак» креативно представил левого защитника Виктора Параду, купленного у «Алавеса» за 5 миллионов евро + бонусы.

Первый летний новичок красно-белых в ролике обращается к вымышленному чат-боту с генеративным искусственным интеллектом SpartakGPT.

Испанец спрашивает у ИИ, что ему нужно знать о РПЛ. Нейросеть, в частности, рассказывает об отсутствии трофеев у «Динамо» на протяжении 31 года, а также о «Зените», который по популярности уступает «Спартаку».