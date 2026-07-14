Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» подколол «Зенит» и «Динамо» в ролике с презентацией первого летнего новичка

«Спартак» подколол «Зенит» и «Динамо» в ролике с презентацией первого летнего новичка

Вчера, 18:52
13

«Спартак» креативно представил левого защитника Виктора Параду, купленного у «Алавеса» за 5 миллионов евро + бонусы.

Первый летний новичок красно-белых в ролике обращается к вымышленному чат-боту с генеративным искусственным интеллектом SpartakGPT.

Испанец спрашивает у ИИ, что ему нужно знать о РПЛ. Нейросеть, в частности, рассказывает об отсутствии трофеев у «Динамо» на протяжении 31 года, а также о «Зените», который по популярности уступает «Спартаку».

  • Парада подписал с московским клубом контракт до 2030 года.
  • Он взял себе 33-й игровой номер.

Еще по теме:
Губерниев оценил шансы «Спартака» против «Зенита» 2
⚡️ «Спартак» объявил о первом летнем трансфере 12
Ташуев оценил шансы «Зенита» и «Спартака» на победу в Суперкубке России 2
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Динамо Парада Виктор
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Спартач80
1784045175
На поле понты нарезайте, а не в сети...
Ответить
Цугундeр
1784045284
)) "Мощный сплав" гафна и пара!)) Витя поёжился от такого "креатива" и сказал "можно я уже выйду?))
Ответить
subbotaspartak
1784045680
Защита - это хорошо...
Ответить
Willow
1784046207
Креативщики молодцы, представление интересное
Ответить
Desma
1784046319
Ждёмс когда Параду порадуется не бреду от вымышленного чат-бота, а реалиям РПЛ.🙃
Ответить
...уефан
1784046974
...цуко, кругом "Гном-Гномычи"! Достали. Понабрали хероголовых по объявлению. Креативщики комнатные(...
Ответить
ПалкоВводецъ007
1784047585
Какую же бредятину придумывают егэшники антинародных. Неликвид, никому не нужный и тот распиарили. Гыгыгы
Ответить
Галина Бронемясова
1784048470
smm спартака, как всегда, на уровне. очень таком низком уровне) больше интересует вопрос, каким боком тут вообще динамо, и зачем его цеплять? зенит - понятно. лошадятник - ещё понятнее, если бы упомянули. а динамо тут при чём?
Ответить
VVM1964
1784057355
Ну чем-то же должна заниматься пресс служба - не просто же так им деньги платить! - пусть тешатся!...
Ответить
Kollljan
1784088633
Залепуха. Спартак - середняк. Будет и в этом сезоне бороться за середину турнирной таблицы. Забудем о нём.
Ответить
Главные новости
Губерниев разнес Францию после вылета с ЧМ: «Просто мертвые, стыд и срам»
05:11
6
Макрон высказался после поражения Франции от Испании в полуфинале ЧМ
05:00
Де ла Фуэнте оценил выход сборной Испании в финал ЧМ-2026
04:52
Реакция Мбаппе на вылет сборной Франции с ЧМ-2026
04:39
2
Дешам прокомментировал поражение Франции от Испании в полуфинале ЧМ
04:30
ФотоХамский поступок Мбаппе в матче с Испанией
00:15
15
⚡️ ЧМ-2026. Испания легко победила Францию (2:0) и вышла в финал
Вчера, 23:59
53
Селюк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 21:47
11
Видео«Спартак» презентовал форму на сезон-2026/27
Вчера, 21:03
6
Глава «Локо» ответил, сделал ли «ПСЖ» предложение по Батракову
Вчера, 20:28
3
Все новости
Все новости
Тренер «Родины» сравнил «Спартак» с «Реалом»
Вчера, 21:59
Селюк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 21:47
11
Видео«Динамо» объявило о «трансфере» Холанда
Вчера, 21:31
4
Видео«Спартак» презентовал форму на сезон-2026/27
Вчера, 21:03
6
ФотоНовичок «Спартака» Парада объяснил, почему взял 33-й номер
Вчера, 20:45
Глава «Локо» ответил, сделал ли «ПСЖ» предложение по Батракову
Вчера, 20:28
2
Игдисамов назвал задачу ЦСКА на сезон
Вчера, 20:24
2
Товарищеский матч. ЦСКА проиграл «Локомотиву» в большинстве (0:1)
Вчера, 20:01
8
Видео«Спартак» подколол «Зенит» и «Динамо» в ролике с презентацией первого летнего новичка
Вчера, 18:52
13
Аршавин дал совет Тюкавину насчет трансфера в Европу
Вчера, 18:24
2
ВидеоДзюба составил топ-3 самых красивых голов в карьере
Вчера, 17:57
2
Губерниев оценил шансы «Спартака» против «Зенита»
Вчера, 17:32
3
Фото⚡️ «Спартак» объявил о первом летнем трансфере
Вчера, 17:09
22
«Зенит» определился с ценой на Барриоса
Вчера, 16:58
7
Агент Батракова отреагировал на интерес из Турции
Вчера, 15:30
1
Фото«Зенит» показал форму на сезон-2026/27
Вчера, 14:54
12
Мостовой сравнил сборные России, Норвегии и Египта
Вчера, 14:26
«Зенит» готов заплатить 40 миллионов за Данило
Вчера, 14:10
34
ФотоПолузащитник «Балтики» перешел в клуб из Беларуси
Вчера, 13:50
«Зениту» хотят продать игрока сборной Парагвая за 20 миллионов
Вчера, 13:41
13
«Зенит» попрощался с игроком, который бесплатно ушел в «Ростов»
Вчера, 12:59
«Динамо» обыграло ЦСКА в матче с 7 голами
Вчера, 12:50
4
Экс-тренер «Спартака» – о Батракове в «ПСЖ»: «Их уровни немножко несопоставимы»
Вчера, 12:29
1
Фото«Ростов» расстался с двумя молодыми игроками
Вчера, 12:07
ФотоИгрок «Зенита» перешел в «Ростов»
Вчера, 11:26
12
Агент Дзюбы сказал, может ли игрок начать сезон без клуба
Вчера, 10:54
7
Агент Кругового раскритиковал РФС из-за Луиса Энрике, которого оценили выше
Вчера, 10:14
5
ФотоКлуб РПЛ расстался с центрфорвардом
Вчера, 09:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+