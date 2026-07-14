Овечкин назвал желаемый финал ЧМ-2026

Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин раскрыл, какой финал ЧМ-2026 он ждет.
«Хочу увидеть в финале Испанию и Англию. Испанцев в предстоящем матче с Францией ждет тяжелый матч. Будет непросто. Но посмотрим», – сказал Овечкин.
- Франция и Испания сыграют сегодня в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- В другом полуфинале завтра встретятся Англия и Аргентина.
- Финальная игра пройдет в воскресенье, 19 июля.
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Источник: «Матч ТВ»