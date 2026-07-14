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Дзюба составил топ-3 самых красивых голов в карьере

Вчера, 17:57
2

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба выбрал самые эффектные забитые мячи за свою профессиональную карьеру.

– Назови самые красивые голы в твоей карьере, которые бы ты хотел повторить?

– Гол в ворота «Порту» за «Спартак» в Лиге Европы. Я обыграл троих или четверых титулованных ребят. Хороший был проход.

Понравился гол Египту за сборную России на ЧМ-2018. Смог принять на грудь и обыграть. Это был очень важный гол.

Гол «Тоттенхэму», когда с центра поля пробросил, убежал, обыграл вратаря и забил гол.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (2)
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Галина Бронемясова
1784042676
надеюсь, он вернётся в тарасятник! там так будут гореть жопы, что никакие тазики со льдом не спасут 😂
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