Дзюба составил топ-3 самых красивых голов в карьере

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба выбрал самые эффектные забитые мячи за свою профессиональную карьеру.

– Назови самые красивые голы в твоей карьере, которые бы ты хотел повторить?

– Гол в ворота «Порту» за «Спартак» в Лиге Европы. Я обыграл троих или четверых титулованных ребят. Хороший был проход.

Понравился гол Египту за сборную России на ЧМ-2018. Смог принять на грудь и обыграть. Это был очень важный гол.

Гол «Тоттенхэму», когда с центра поля пробросил, убежал, обыграл вратаря и забил гол.