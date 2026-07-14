Агент Батракова отреагировал на интерес из Турции

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал возможный переход игрока в «Галатасарай».
– Рассматриваете ли Турцию как вариант продолжения карьеры для Алексея или ждете предложений из топ‑5 лиг?
– Конечно, когда есть интерес от больших европейских клубов, то приоритет будет за ними.
- 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
- Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»