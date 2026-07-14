Агент Батракова отреагировал на интерес из Турции

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал возможный переход игрока в «Галатасарай».

– Рассматриваете ли Турцию как вариант продолжения карьеры для Алексея или ждете предложений из топ‑5 лиг?

– Конечно, когда есть интерес от больших европейских клубов, то приоритет будет за ними.