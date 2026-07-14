Агент Дзюбы сказал, может ли игрок начать сезон без клуба

Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего Артема Дзюбы, высказался о будущем форварда.
«Сложно сказать, каковы шансы на то, что Дзюба начнет новый сезон без клуба.
Все заинтересованы в том, чтобы эта эпопея завершилась как можно быстрее, но нам не привыкать – если будет нужно, будем ждать до победного, до того момента, когда будут достигнуты все договоренности, которые будут устраивать и нашу сторону, и клуб.
Артем на такой стадии своей карьеры, когда может быть весьма избирателен в выборе клуба», – сказал Гольдман.
- 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
Источник: РИА «Новости»