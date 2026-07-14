«Зенит» попрощался с игроком, который бесплатно ушел в «Ростов»

«Зенит» подтвердил переход полузащитника Ярослава Михайлова в «Ростов»

«Сине-бело-голубые благодарят Ярослава Михайлова за работу и желают удачи в дальнейшей карьере», – написано на официальном сайте петербуржцев.

«Зенит» в своем телеграм-канале показал, как игрок на прощание проходит через коридор из игроков команды. «Браво, Ярик! И удачи во всем! 💙», – говорится в сообщении.

По данным журналиста Ивана Карпова, южане бесплатно подписали хавбека. При этом петербуржцы получат 40% от суммы перепродажи футболиста.