«Зенит» попрощался с игроком, который бесплатно ушел в «Ростов»

«Зенит» подтвердил переход полузащитника Ярослава Михайлова в «Ростов»
«Сине-бело-голубые благодарят Ярослава Михайлова за работу и желают удачи в дальнейшей карьере», – написано на официальном сайте петербуржцев.
«Зенит» в своем телеграм-канале показал, как игрок на прощание проходит через коридор из игроков команды. «Браво, Ярик! И удачи во всем! 💙», – говорится в сообщении.
По данным журналиста Ивана Карпова, южане бесплатно подписали хавбека. При этом петербуржцы получат 40% от суммы перепродажи футболиста.
- 23-летний Михайлов в минувшем сезоне провел за «Зенит» 7 матчей, сделал 1 ассист.
- Ранее он такжее выступал за «Оренбург», «Шальке» и «Нижний Новгород».
- На его счету 2 матча за сборную России против олимпийской сборной Египта.
Источник: официальный сайт «Зенита»