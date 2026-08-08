«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей

Защитник Юрий Горшков может сменить «Зенит» на «Оренбург».
Петербургский клуб готов отдать 27-летнего россиянина оренбуржцам на правах аренды.
Всем остальным командам «Зенит» готов только продать Юрия за 180 миллионов рублей.
Сам Горшков хотел бы вернуться в «Крылья Советов».
- Два года назад «Зенит» купил Горшкова у «Крыльев» за 120 миллионов рублей.
- В прошлом сезоне фулбек провел лишь 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Его контракт с сине-бело-голубыми истекает следующим летом.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова