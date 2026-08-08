«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей

Защитник Юрий Горшков может сменить «Зенит» на «Оренбург».

Петербургский клуб готов отдать 27-летнего россиянина оренбуржцам на правах аренды.

Всем остальным командам «Зенит» готов только продать Юрия за 180 миллионов рублей.

Сам Горшков хотел бы вернуться в «Крылья Советов».