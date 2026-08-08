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  • «Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей

«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей

8 августа, 13:32
16

Защитник Юрий Горшков может сменить «Зенит» на «Оренбург».

Петербургский клуб готов отдать 27-летнего россиянина оренбуржцам на правах аренды.

Всем остальным командам «Зенит» готов только продать Юрия за 180 миллионов рублей.

Сам Горшков хотел бы вернуться в «Крылья Советов».

  • Два года назад «Зенит» купил Горшкова у «Крыльев» за 120 миллионов рублей.
  • В прошлом сезоне фулбек провел лишь 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
  • Его контракт с сине-бело-голубыми истекает следующим летом.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Горшков Юрий
Комментарии (16)
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шахта Заполярная
1786185592
Этот горшок уже полный. подвозите свежий.
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Интерес
1786185630
Это уже скучно.Норма.
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Спартaк
1786185878
позорище не клуб набрали игроков и выкидыают потом.бразильянок набрали тупоголовых и довольны хахахахха
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ziborock
1786186619
Вот и сказочке конец......!
Ответить
subbotaspartak
1786186987
Налетай подешевело...
Ответить
Айболид
1786188187
бурлит свинарничег, брызжет "возмущениями" в разны стороны)))
Ответить
baggio80
1786189989
Ему красная цена 180 рублей в 27 лет-то)))
Ответить
VVM1964
1786195190
Следующим летом бесплатно уйдет!...
Ответить
Просто-333
1786201485
Так отдать или продать?
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paracetamol
1786308172
Надо продавать, для Зенита бесполезный! Но Оркам вполне пригодится, там полное хумно в основном!
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