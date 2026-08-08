Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Локомотив» и «Акрон». Игра состоится 8 августа, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Морозов, Ньямси, Сильянов, Еремеев, Карпукас, Батраков, Пиняев, Бакаев, Голубев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Джурасович, Лончар, Марадишвили, Боншимол, Тедич, Дмитриев.

Главный тренер: Срджан Благоевич

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