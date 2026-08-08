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Журавель рассказал, почему Слуцкий не вернется в Россию

8 августа, 15:27
7

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель порассуждал о планах Леонида Слуцкого. Российский тренер ранее объявил об отставке из «Шанхай Шэньхуа».

– Ждем Слуцкого в РПЛ?

– Мне кажется, что Слуцкий в ближайшие полгода не возглавит ни одну команду. И РПЛ для него пройденный этап, он не захочет возвращаться без еврокубков, без мотивации. Почти уверен, что наша Премьер‑лига его никак не заводит. Он тренировал в России, когда боролся за чемпионство, выигрывал титулы, сражался в плей‑офф Лиги чемпионов, а теперь не будет ни того ни другого. «Зенит» и «Спартак» его не позовут, еврокубков нет. Я не вижу ни единой мотивации возвращаться.

– А куда ехать: в Азию, в Европу?

– Он может дождаться азиатского предложения. И в Европе мы можем его увидеть. У него агент иностранец, будет искать ему варианты. У Леонида Викторовича нормальное резюме, работу в Китае можно оценить со знаком плюс, он проделал хорошую работу.

– Если европейский чемпионат, то какой?

– Нидерланды, к примеру. Или Турция, или Венгрия.

– Российский паспорт в Западной Европе может стать помехой.

– Я полтора месяца был в Америке, общался с людьми из разных стран мира, говорил, кто я и откуда. Голландцы, испанцы, французы подписывались на мой канал, и всe было нормально.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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...уефан
1786192931
...ты смотри, как раскидало Журавеля, размазало на целую страницу текста, вроде кого-то интересуют здесь его мысли. А реальность такова - здесь его поджидает Мостовой, потому и не приедет)...
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рылы
1786194551
следующий шаг - япония.
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mihail200606
1786201328
Ну Слуцкий сам недавно это говорил. .. что в рпл уже неинтересно.. журавля можно было и не спрашивать, нашли спеца Слуцкер и к саудитам может двинуть легко.. там качественных игроков то нынче немало,интереснее работать
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Александр.Т.
1786202753
Заголовок поменяйте бомбардир про возращени в Россию Журавель не слова не сказал , только о возвращение в РПЛ
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zigbert
1786205301
При всем уважении к Слуцкому китайский чемпионат не причислить к сильным азиатским. В Европе его ждут второсортных клубы. Так что появление его в РПЛ не исключено,если вообще он не завяжет с тренерской работой.
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mab1011
1786208850
Конечно не вернется. Его еще пять лет назад задолбал Журавель, учил тренировать...
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BRO_football
1786477179
Да... Не вернулся. Дурак ты, Журавель!
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