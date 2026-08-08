Журавель рассказал, почему Слуцкий не вернется в Россию

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель порассуждал о планах Леонида Слуцкого. Российский тренер ранее объявил об отставке из «Шанхай Шэньхуа».

– Ждем Слуцкого в РПЛ?

– Мне кажется, что Слуцкий в ближайшие полгода не возглавит ни одну команду. И РПЛ для него пройденный этап, он не захочет возвращаться без еврокубков, без мотивации. Почти уверен, что наша Премьер‑лига его никак не заводит. Он тренировал в России, когда боролся за чемпионство, выигрывал титулы, сражался в плей‑офф Лиги чемпионов, а теперь не будет ни того ни другого. «Зенит» и «Спартак» его не позовут, еврокубков нет. Я не вижу ни единой мотивации возвращаться.

– А куда ехать: в Азию, в Европу?

– Он может дождаться азиатского предложения. И в Европе мы можем его увидеть. У него агент иностранец, будет искать ему варианты. У Леонида Викторовича нормальное резюме, работу в Китае можно оценить со знаком плюс, он проделал хорошую работу.

– Если европейский чемпионат, то какой?

– Нидерланды, к примеру. Или Турция, или Венгрия.

– Российский паспорт в Западной Европе может стать помехой.

– Я полтора месяца был в Америке, общался с людьми из разных стран мира, говорил, кто я и откуда. Голландцы, испанцы, французы подписывались на мой канал, и всe было нормально.