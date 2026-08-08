Соболев отреагировал на покупку «Зенитом» еще одного нападающего

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о трансфере Фелипе Аугусто.

– Приход еще одного нападающего и, как следствие, возросшая конкуренция как-то повлияли на вас?

– Конкуренция, конечно, влияет. По-другому в «Зените» и быть не может, ведь команда всегда борется за первое место. Я к этому нормально отношусь. Конкуренция приносит пользу всем – ​и игрокам, и клубу. Ты каждый день хочешь быть лучше своего конкурента, за счет этого растешь во всех планах. В том числе и в ментальном.

– Иногда вы играете единственного нападающего, иногда работаете в паре с Фелипе Аугусто. Взаимопонимание с ним уже есть?

– Думаю, что да. Когда команда играет в два нападающих, твои задачи примерно те же, разве что, как мне кажется, надо чуть больше бегать. Потому что под тобой нет ярко выраженного десятого номера. И для меня, и для Фелипе Аугусто играть в два нападающих не в новинку. В некоторых моментах бывает легче, когда рядом с тобой есть еще один нападающий, который тебе помогает. Пока, возможно, мы не так ярко играли с ним в паре, но думаю, что все еще впереди.