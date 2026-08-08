33-летний Лукаку определился с новым клубом

Нападающий Ромелу Лукаку определился со своим будущим. Он планирует подписать контракт с «Фенербахче».
Лукаку дал добро на переход в «Фенербахче» после переговоров с президентом клуба.
Теперь все зависит от решения «Фенербахче» и переговоров между клубами.
- 33-летний форвард в прошлом сезоне провел за «Наполи» 7 матчей, забил 1 гол.
- Срок его контракта с неаполитанцами рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Лукаку в 6 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо