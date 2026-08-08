33-летний Лукаку определился с новым клубом

Нападающий Ромелу Лукаку определился со своим будущим. Он планирует подписать контракт с «Фенербахче».

Лукаку дал добро на переход в «Фенербахче» после переговоров с президентом клуба.

Теперь все зависит от решения «Фенербахче» и переговоров между клубами.