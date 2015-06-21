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Серия А 2026/2027
Команды
Наполи
€ 421 млн
Наполи
Неаполь
Серия А 2026/2027
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Сайт:
http://www.sscnapoli.it
Тренер:
Массимилиано Аллегри
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
«Наполи» – «Болонья»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
12 сентября
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
10 сентября
4
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
9 сентября
7
«Наполи» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
Где смотреть матч «Наполи» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
8 сентября
«Наполи» – «Арсенал»: кто победит в матче 1 тура Лиги чемпионов 2026/2027
8 сентября
Серия А. «Интер» выиграл матч у команды Аллегри с 0:2 (3:2)
5 сентября
«Интер» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Интер» – «Наполи»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Наполи» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Наполи» – «Комо»: кто победит в матче 2-го тура Серии А 2026/2027
29 августа
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
Трансляция
«Дженоа» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
Фото
«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Дженоа» – «Наполи»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
21 августа
Фото
Защитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
19 августа
Фото
«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
12 августа
1
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11 августа
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
Фото
«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
Лукаку побил рекорд ЧМ
7 июля
1
Фото
Вице-чемпион Италии назначил нового главного тренера
3 июля
2
Итальянский журналист высказался об интересе «Наполи» к игроку «Зенита»
26 июня
1
«Зенит» готов продать вингера клубу Серии A за 40 миллионов
21 июня
15
Стало известно, кто возглавит «Наполи»
19 июня
2
В «Наполи» одним словом отреагировали на интерес к Кисляку
10 июня
6
Вице-чемпион Италии официально расстался с тренером
5 июня
Фото
«Наполи» потратил 50 миллионов на нападающего «Манчестер Юнайтед»
3 июня
1
2
3
4
5
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