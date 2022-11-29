Массимилиано Аллегри
Тренер
|Имя
|Массимилиано
|Фамилия
|Аллегри
|Команда
|Ювентус
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|11 августа 1967
|Имя
|Массимилиано
|Фамилия
|Аллегри
|Команда
|Ювентус
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|11 августа 1967
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Ювентус
|1 : 0
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 22 тур
|16.02.2023
|Ювентус
|1 : 1
|Нант
|Лига Европы, 1/16 финала
|19.02.2023
|Специя
|0 : 2
|Ювентус
|Италия. Серия А, 23 тур
|23.02.2023
|Нант
|0 : 3
|Ювентус
|Лига Европы, 1/16 финала
|28.02.2023
|Ювентус
|4 : 2
|Торино
|Италия. Серия А, 24 тур
|05.03.2023
|Рома
|1 : 0
|Ювентус
|Италия. Серия А, 25 тур
|09.03.2023
|Ювентус
|1 : 0
|Фрайбург
|Лига Европы, 1/8 финала
|12.03.2023
|Ювентус
|4 : 2
|Сампдория
|Италия. Серия А, 26 тур