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    Массимилиано Аллегри

    Тренер
    Имя Массимилиано
    Фамилия Аллегри
    Команда Ювентус
    Гражданство Италия
    Дата рождения 11 августа 1967
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Ювентус 1 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 22 тур
    16.02.2023 Ювентус 1 : 1 Нант Лига Европы, 1/16 финала
    19.02.2023 Специя 0 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 23 тур
    23.02.2023 Нант 0 : 3 Ювентус Лига Европы, 1/16 финала
    28.02.2023 Ювентус 4 : 2 Торино Италия. Серия А, 24 тур
    05.03.2023 Рома 1 : 0 Ювентус Италия. Серия А, 25 тур
    09.03.2023 Ювентус 1 : 0 Фрайбург Лига Европы, 1/8 финала
    12.03.2023 Ювентус 4 : 2 Сампдория Италия. Серия А, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ювентус 4 2 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.01.2023 Ювентус 2 : 1 Монца
    02.02.2023 Ювентус 1 : 0 Лацио
    04.04.2023 Ювентус 0 : 0 Интер
    26.04.2023 Интер 0 : 0 Ювентус
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