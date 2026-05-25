«Милан» уволил Аллегри и трех директоров

Сегодня, 19:30
2

«Милан» объявил об отставке главного тренера Массимилиано Аллегри.

Вместе с ним уволены генеральный директор Джорджио Фурлани, спортивный директор Игли Таре и технический директор Джеффри Монкада.

С ними завершено сотрудничество из-за провальных итогов сезона-2025/26.

  • «Милан» финишировал пятым в Серии А.
  • Команда могла занять место в топ-4 и получить путевку в общий этап Лиги чемпионов, но не выполнила задачу, проиграв в заключительном туре немотивированному «Кальяри» (1:2).

Источник: сайт «Милана»
Италия. Серия А Милан Аллегри Массимилиано
Комментарии (2)
Дубина
1779728032
Наконец то.Надо было еще и Ибрагимовича до кучи.))
Damir07
1779729245
Теперь понятно почему конте хочет кбежать с наполи он в милан собрался А что отличный вариант Все что аозможнл с этим наполи выиграть он выиграл надо идти дальше милан голодный так что хороший вариант удачи ему
