«Милан» уволил Аллегри и трех директоров

«Милан» объявил об отставке главного тренера Массимилиано Аллегри.
Вместе с ним уволены генеральный директор Джорджио Фурлани, спортивный директор Игли Таре и технический директор Джеффри Монкада.
С ними завершено сотрудничество из-за провальных итогов сезона-2025/26.
- «Милан» финишировал пятым в Серии А.
- Команда могла занять место в топ-4 и получить путевку в общий этап Лиги чемпионов, но не выполнила задачу, проиграв в заключительном туре немотивированному «Кальяри» (1:2).
