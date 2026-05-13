Лукаку выгонят из «Наполи» после мартовского демарша

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку останется без команды перед ЧМ-2026.
«Наполи» готовит документы для расторжения контракта с 33-летним футболистом.
Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2027 года.
После ухода из «Наполи» форвард рассчитывает продолжить карьеру в Турции ил Саудовской Аравии.
- Рыночная стоимость Лукаку – 12 миллионов евро.
- В этом сезоне из-за травм он провел всего 7 неполных матчей и забил 1 гол.
- В марте у бельгийца произошел конфликт с «Наполи» из-за отказа вовремя возвращаться в расположение клуба из сборной.
Источник: La Gazzetta dello Sport