Лукаку выгонят из «Наполи» после мартовского демарша

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку останется без команды перед ЧМ-2026.

«Наполи» готовит документы для расторжения контракта с 33-летним футболистом.

Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2027 года.

После ухода из «Наполи» форвард рассчитывает продолжить карьеру в Турции ил Саудовской Аравии.