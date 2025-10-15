У Лукаку вымогали деньги за тело покойного отца

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку пожаловался, что не может забрать тело покойного отца из ДР Конго.
- Роже Лукаку умер 2,5 недели назад. Ему было 58 лет.
- Он играл на профессиональном уровне с 1986 по 2007 год. Забил 1 гол в 5 матчах за сборную Заира [ДР Конго].
«Сообщение от меня и моего брата. Как вы, возможно, знаете, мы планировали провести похороны в эту пятницу, но из-за определенных решений, принятых в Киншасе [столица ДР Конго], похороны состоятся не в Бельгии.
Наш отец скончался 28 сентября, и мы сделали все возможное, чтобы перевезти его тело в Бельгию, но почувствовали, что некоторые члены семьи пытаются вымогать у нас деньги... Если бы наш отец был сегодня с нами, он бы подобного не допустил!
Нам очень больно от того, что мы не можем достойно проводить отца в последний путь, но некоторые люди не хотели, чтобы это произошло.
Теперь мы понимаем, почему наш отец держал нас подальше от некоторых членов семьи... Да благословит Бог твою душу», – написал Лукаку в соцсетях.