У Лукаку вымогали деньги за тело покойного отца

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку пожаловался, что не может забрать тело покойного отца из ДР Конго.

Роже Лукаку умер 2,5 недели назад. Ему было 58 лет.

Он играл на профессиональном уровне с 1986 по 2007 год. Забил 1 гол в 5 матчах за сборную Заира [ДР Конго].

«Сообщение от меня и моего брата. Как вы, возможно, знаете, мы планировали провести похороны в эту пятницу, но из-за определенных решений, принятых в Киншасе [столица ДР Конго], похороны состоятся не в Бельгии.

Наш отец скончался 28 сентября, и мы сделали все возможное, чтобы перевезти его тело в Бельгию, но почувствовали, что некоторые члены семьи пытаются вымогать у нас деньги... Если бы наш отец был сегодня с нами, он бы подобного не допустил!

Нам очень больно от того, что мы не можем достойно проводить отца в последний путь, но некоторые люди не хотели, чтобы это произошло.

Теперь мы понимаем, почему наш отец держал нас подальше от некоторых членов семьи... Да благословит Бог твою душу», – написал Лукаку в соцсетях.