Стало известно, почему Хави отказал «Милану»

«Милан» предложил пост главного тренера Хави, но получил отказ.

46-летний испанец ждет окончания чемпионата мира в надежде возглавить сборную Испании, сообщил в соцсетях инсайдер Маттео Моретто.

В итоге «Милан» сосредоточился на кандидатуре уволенного из «Ливерпуля» Арне Слота. С ним сейчас идут активные переговоры.

На этой неделе миланцы уволили Массимилиано Аллегри, для которого это был второй заход в клуб.