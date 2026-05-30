Стало известно, почему Хави отказал «Милану»

Вчера, 18:11

«Милан» предложил пост главного тренера Хави, но получил отказ.

46-летний испанец ждет окончания чемпионата мира в надежде возглавить сборную Испании, сообщил в соцсетях инсайдер Маттео Моретто.

В итоге «Милан» сосредоточился на кандидатуре уволенного из «Ливерпуля» Арне Слота. С ним сейчас идут активные переговоры.

На этой неделе миланцы уволили Массимилиано Аллегри, для которого это был второй заход в клуб.

  • Хави возглавлял каталонскую «Барселону» с 2021 по 2024 год.
  • При нем «Барселона» выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.
  • После ухода тренер остается без работы. Он планировал вернуться в 2025 году, но отпуск затягивается.

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Испания. Примера Милан Испания Хави
