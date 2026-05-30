Стало известно, почему Хави отказал «Милану»

«Милан» предложил пост главного тренера Хави, но получил отказ.
46-летний испанец ждет окончания чемпионата мира в надежде возглавить сборную Испании, сообщил в соцсетях инсайдер Маттео Моретто.
В итоге «Милан» сосредоточился на кандидатуре уволенного из «Ливерпуля» Арне Слота. С ним сейчас идут активные переговоры.
На этой неделе миланцы уволили Массимилиано Аллегри, для которого это был второй заход в клуб.
- Хави возглавлял каталонскую «Барселону» с 2021 по 2024 год.
- При нем «Барселона» выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.
- После ухода тренер остается без работы. Он планировал вернуться в 2025 году, но отпуск затягивается.
