Названы сроки восстановления игрока, получившего переломы в матче ЧМ-2026

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне может пропустить 4-5 месяцев из-за травмы.
Игрок «Сассуоло» получил переломы малоберцовой и большеберцовой костей в матче ЧМ-2026 с Катаром, в котором хозяева турнира победили со счетом 6:0.
Полузащитник катарской сборной Ассим Мадибо, который нанес травму сопернику, в раздевалке извинился перед канадским полузащитником.
- 24-летний Коне из-за травмы был заменен на 56-й минуте, его унесли с поля на носилках.
- Мадибо за свой фол получил красную карточку.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X