Названы сроки восстановления игрока, получившего переломы в матче ЧМ-2026

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне может пропустить 4-5 месяцев из-за травмы.

Игрок «Сассуоло» получил переломы малоберцовой и большеберцовой костей в матче ЧМ-2026 с Катаром, в котором хозяева турнира победили со счетом 6:0.

Полузащитник катарской сборной Ассим Мадибо, который нанес травму сопернику, в раздевалке извинился перед канадским полузащитником.