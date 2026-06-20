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  • Коэффициенты букмекеров на матч: Тунис – Япония 21 июня 2026 года

Коэффициенты букмекеров на матч: Тунис – Япония 21 июня 2026 года

Сегодня, 09:38

Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборной Туниса и сборной Японии состоится 21 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Гуадалупе на стадионе «BBVA», начало – в 07:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).

Форма команд

Тунис

Команда Сабри Лямуши ужасно стартовала на ЧМ, разгромно проиграв Швеции – 1:5, хотя все ожидали плотной борьбы. На следующий день Лямуши был уволен. Спасать Тунис призван его соотечественник – Эрве Ренар, которого весной попросили из сборной Саудовской Аравии.

Схема 5-4-1 со Швецией полностью провалилась. Ренар любит расстановку 4-2-3-1 – очевидно, Тунис так и сыграет против Японии.

Япония

Сборная Японии выиграла 6 подряд товарищеских матчей перед ЧМ, а на старте мундиаля смогла отобрать очки у Нидерландов (2:2). Команда проявила характер, дважды отыгравшись по ходу матча, а решающий гол забила на 89-й минуте – с моралью у команды Хадзимэ Мориясу порядок.

Проблема Японии в атаке – травма Такефусы Кубо, отдавшего голевую передачу. В старте сыграет Коки Огава из «Неймегена», заменивший Кубо по ходу игры с голландцами, или Ито Дзюня из «Генка».

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» отдают статус фаворита сборной Японии, но оставляю шансы на успех Туниса. Мы собрали основные рынки в таблицу.

Рынок

Бетсити

Фонбет

Победа Туниса

6.30

6.80

Ничья

4.20

4.10

Победа Японии

1.55

1.53

Двойной шанс: Тунис не проиграет

2.50

2.50

Двойной шанс: Япония не проиграет

1.13

1.10

Тотал меньше 2.5

1.75

1.75

Тотал больше 2.5

2.10

2.08

Фора Туниса (+1)

1.88

1.90

Фора Японии (-1)

1.94

1.90

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Тунис в отборе на ЧМ не пропустил ни гола, зато на старте мундиаля – сразу 5. Столько же команда Лямуши получила от Бельгии (0:5) прямо перед ЧМ. В товарищеских матчах африканцы продемонстрировали слабость в атаке против серьезных соперников – 1 гол в ворота Гаити (1:0). Забить Канаде (0:0), Австрии (0:1) и Бельгии не удалось.

Япония в 2026 году выдала 3 сухие победы с одинаковым счетом 1:0 – над Шотландией, Англией и Исландией. Это очень сбалансированная сборная без явных проблем в одной из линий. Японцы умеют играть по счету – пропускать от них первыми очень нежелательно.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Япония подходит к матчу в гораздо лучшем состоянии. Команда продемонстрировала характер в игре с Нидерландами, а по качеству и организации заметно превосходит соперника. На фоне провала со Швецией, смены главного тренера и внутренних проблем Туниса наиболее вероятной выглядит победа Японии за кф. 1.53-1.57.

Тоталы

Несмотря на слабую игру Туниса в обороне в последних матчах, Япония не относится к командам, которые постоянно устраивают результативные встречи. Азиаты предпочитают спокойно контролировать ход игры после стартового гола. Поэтому логичным выбором выглядит тотал меньше 2,5 за кф. 1.75-1.77.

Форы

Разница в текущей форме и уровне организации позволяет рассчитывать на победу японцев с комфортным преимуществом. Если Япония первой откроет счeт, Тунису придется раскрываться, что делает привлекательной ставку на фору Японии (-1) за кф. 1.90-1.95.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Япония Тунис
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