ЧМ-2026. Япония разгромила Тунис (4:0), африканцы вылетели

Сборная Японии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 крупно обыграла Тунис в Мексике. В трех голах поучаствовал Аясэ Уэда из «Фейеноорда».
Тунис получил второй разгром подряд и досрочно вылетел из турнира. Команде не помогла смена тренера между турами.
Япония с Нидерландами делит лидерство в группе. Европейцы выше, поскольку забили на один гол больше.
У Туниса пять поражений подряд. У Японии девять встреч подряд без поражений.
В 2002 году на домашнем ЧМ Япония тоже победила Тунис – 2:0.
Чемпионат мира. Группа F. 2 тур
Тунис - Япония - 0:4 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Д. Камада, 4; 0:2 - А. Уэда, 31; 0:3 - Д. Ито, 69; 0:4 - А. Уэда, 83.
Источник: «Бомбардир»