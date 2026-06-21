ЧМ-2026. Япония разгромила Тунис (4:0), африканцы вылетели

Сборная Японии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 крупно обыграла Тунис в Мексике. В трех голах поучаствовал Аясэ Уэда из «Фейеноорда».

Тунис получил второй разгром подряд и досрочно вылетел из турнира. Команде не помогла смена тренера между турами.

Япония с Нидерландами делит лидерство в группе. Европейцы выше, поскольку забили на один гол больше.

У Туниса пять поражений подряд. У Японии девять встреч подряд без поражений.

В 2002 году на домашнем ЧМ Япония тоже победила Тунис – 2:0.