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Товарищеские матчи. Сборные
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Япония
Сборная Японии по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.jfa.or.jp/eng
Тренер:
Хаджиме Мориясу
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Статистика
Новости
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Результаты
Расписание
Таблица
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Футболист АПЛ сбил женщину, проехав на красный свет
8 июля
4
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Экс-игрок ЦСКА предложил себя на пост главного тренера сборной Японии
2 июля
1
Чемпионат мира 2026, 1-2 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
1 июля
Чемпионат мира 2026, 30 июня – 1 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
30 июня
Нападающий сборной Бразилии объяснил свой жест в адрес игрока из Японии
30 июня
Шнякин сказал, поменяет ли стиль комментирования матчей
30 июня
3
Тренер Японии извинился за поражение от Бразилии
30 июня
1
Анчелотти прокомментировал игру Бразилии после пропущенного гола от Японии
30 июня
1
Канчельскис высказался о волевой победе Бразилии над Японией в 1/16 финала ЧМ-2026
30 июня
Гол Мартинелли в ворота Японии установил рекорд ЧМ
30 июня
1
Анчелотти объяснил, почему не выпустил Неймара в матче с Японией
29 июня
Реакция Хабиба на волевую победу Бразилии над Японией в 1/16 финала ЧМ-2026
29 июня
9
Каземиро – второй самый возрастной автор гола за Бразилию на ЧМ
29 июня
2
Видео
Обзор матча Бразилия – Япония голы и лучшие моменты (Видео)
29 июня
ЧМ-2026. Бразилия пробилась в 1/8 финала, вырвав победу над Японией (2:1) на 96-й минуте
29 июня
28
Каземиро вошел в топ-3 по числу желтых карточек на ЧМ
29 июня
1
Трансляция
Бразилия – Япония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2026
29 июня
Чемпионат мира 2026, 29-30 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
29 июня
Тренер сборной Японии: «Убеждены, что способны выиграть ЧМ-2026»
29 июня
13
Роналдо оценил вариант с возвращением Неймара в стартовый состав сборной Бразилии
28 июня
1
Где смотреть матч Бразилия – Япония: во сколько прямая трансляция 29 июня 2026
28 июня
Бразилия – Япония: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026
28 июня
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Стали известны еще три пары 1/16 финала ЧМ-2026
26 июня
Определились 19 участников 1/16 финала ЧМ-2026, 8 сборных вылетели из турнира
26 июня
3
1
2
3
4
5
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