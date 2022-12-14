Сборная Японии по футболу

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- 9 декабря 2022
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- 22:37 Перишич – 4-й игрок, забивший на 3 последних ЧМ
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- 20:50 В 7 из 8 последних матчей Хорватии на ЧМ и Евро было дополнительное время
- 20:42 ЧМ-2022. Хорватия победила Японию по пенальти и вышла в 1/4 финала 28
- 19:57 Япония и Хорватия сыграли 1:1 в основное время. Впервые на ЧМ-2022 будет дополнительное время 2
- 19:37 Ловрен сделал ассист в матче с Японией. Это первое результативное действие игрока из РПЛ на ЧМ-2022
- 16:59 Япония – Хорватия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 5 декабря 1