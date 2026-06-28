Роналдо оценил вариант с возвращением Неймара в стартовый состав сборной Бразилии

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо одобрит появление вингера Неймара в стартовом составе национальной команды на ЧМ-2026.

– Вы были за возвращение Неймара в сборную?

– Конечно, я был за это, и на то есть веская причина: Неймар – игрок, который способен решать исход матчей. Я не вижу сейчас в составе другого футболиста с такими же возможностями – того, кто может в одиночку помочь команде выиграть.

Поэтому, если у нас есть возможность рассчитывать на него, нельзя упускать такой шанс. Он получил разрешение от врачей, физически находится в хорошей форме, и теперь у него есть возможность заставить замолчать всех тех, кто в него не верил. Я сам пережил собственное возвращение в 2002 году, поэтому я полностью поддерживаю Неймара.

– Вы с нетерпением ждете его выхода в стартовом составе?

– Я воодушевлен и полностью это одобряю. В 34 года ему уже не нужно доказывать, что он талантлив, но я надеюсь, что его выступления заставят замолчать всех, кто уже списал его со счетов. Потому что нет ничего более особенного, чем видеть, как великий спортсмен успешно возвращается.