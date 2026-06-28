Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналдо оценил вариант с возвращением Неймара в стартовый состав сборной Бразилии

Роналдо оценил вариант с возвращением Неймара в стартовый состав сборной Бразилии

Вчера, 22:02
1

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо одобрит появление вингера Неймара в стартовом составе национальной команды на ЧМ-2026.

– Вы были за возвращение Неймара в сборную?

– Конечно, я был за это, и на то есть веская причина: Неймар – игрок, который способен решать исход матчей. Я не вижу сейчас в составе другого футболиста с такими же возможностями – того, кто может в одиночку помочь команде выиграть.

Поэтому, если у нас есть возможность рассчитывать на него, нельзя упускать такой шанс. Он получил разрешение от врачей, физически находится в хорошей форме, и теперь у него есть возможность заставить замолчать всех тех, кто в него не верил. Я сам пережил собственное возвращение в 2002 году, поэтому я полностью поддерживаю Неймара.

– Вы с нетерпением ждете его выхода в стартовом составе?

– Я воодушевлен и полностью это одобряю. В 34 года ему уже не нужно доказывать, что он талантлив, но я надеюсь, что его выступления заставят замолчать всех, кто уже списал его со счетов. Потому что нет ничего более особенного, чем видеть, как великий спортсмен успешно возвращается.

  • В матче 3-го тура группового этапа с Шотландией (3:0) 34-летний Неймар вышел на поле на 76-й минуте. Это была его первая игра за сборную Бразилии с 18 октября 2023 года.
  • Две предыдущие игры на ЧМ он пропустил из-за травмы.
  • В 1/16 финала Бразилия сыграет с Японией 29 июня. Матч начнется в 20:00 мск.

Еще по теме:
Главный тренер Южной Кореи ушел в отставку после вылета с ЧМ-2026 и извинился перед страной
Мостовой назвал свое главное впечатление от ЧМ-2026 4
Невеш продолжает общаться с погибшим Жотой
Источник: L'Equipe
Чемпионат мира Япония Бразилия Роналдо Неймар
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1782674546
Дело в том, что на поворотах, вынос, его задницы +1.5 метра.
Ответить
Главные новости
Автор победного гола сборной Канады поделился эмоциями от победы над ЮАР
08:15
Тюкавин близок к «Зениту», клуб ЛЧ заинтересовался Дзюбой, жена Сафонова зачитала рэп и другие новости
01:20
Дрейк выиграл больше 1 миллиона долларов благодаря победе Канады
00:50
6
Талалаев объяснил провал Уругвая на ЧМ-2026: «Мне искренне жаль Бьелсу»
00:36
Первый тренер Соболева сказал, в чем игрок «Зенита» сильнее Тюкавина
00:14
6
ЧМ-2026. Канада победила ЮАР (1:0) благодаря голу на 92-й минуте
Вчера, 23:57
9
Роналдо высказал отношение к тому, что Месси и Мбаппе обошли его по голам на ЧМ
Вчера, 23:29
3
Подробности ситуации с возможным трансфером Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 22:31
8
Нападающий ЦСКА травмировался и выбыл на срок от 1 до 3 месяцев
Вчера, 22:17
6
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
Вчера, 22:05
68
Все новости
Все новости
Стало известно, как Инфантино посетил 24 матча ЧМ-2026 за две недели
00:05
1
ВидеоОбзор матча ЮАР – Канада голы и лучшие моменты (Видео)
00:00
ЧМ-2026. Канада победила ЮАР (1:0) благодаря голу на 92-й минуте
Вчера, 23:57
9
Роналдо высказал отношение к тому, что Месси и Мбаппе обошли его по голам на ЧМ
Вчера, 23:29
3
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
Вчера, 22:05
68
Роналдо оценил вариант с возвращением Неймара в стартовый состав сборной Бразилии
Вчера, 22:02
1
Главный тренер Южной Кореи ушел в отставку после вылета с ЧМ-2026 и извинился перед страной
Вчера, 20:40
Семак оценил игру футболистов «Зенита» на ЧМ-2026
Вчера, 20:27
1
Мостовой назвал свое главное впечатление от ЧМ-2026
Вчера, 20:15
6
Невеш продолжает общаться с погибшим Жотой
Вчера, 19:23
Месси совершил благородный поступок по ходу ЧМ-2026
Вчера, 18:51
9
ВидеоХамский поступок Роналду после матча с Колумбией
Вчера, 18:11
20
Символическая сборная группового этапа ЧМ-2026
Вчера, 17:59
Суперкомпьютер определил фаворита ЧМ-2026
Вчера, 17:50
8
Президент РФС определил лучший ЧМ в истории человечества
Вчера, 16:33
9
Россиянам придется платить, чтобы увидеть матчи Месси, Роналду и Мбаппе в 1/16 финала ЧМ-2026
Вчера, 16:17
11
Рахимов определил фаворита ЧМ-2026
Вчера, 14:29
Список комментаторов на 1/16 финала ЧМ-2026: у Генича – один матч, у Черданцева – ни одного
Вчера, 14:11
8
Григорян вынес вердикт 41-летнему Роналду
Вчера, 13:59
1
Губерниев русской поговоркой отреагировал на провал Узбекистана на ЧМ-2026
Вчера, 13:37
10
Мостовой выделил лучшего в паре Месси – Роналду: «Всегда был лучшим, им и останется»
Вчера, 13:17
1
Узбекистанец Шомуродов забил самый неожиданный гол ЧМ-2026
Вчера, 12:47
Месси стал единоличным рекордсменом по количеству голевых матчей ЧМ подряд
Вчера, 10:31
Определена лучшая команда группового этапа ЧМ-2026
Вчера, 10:04
Выявлена слабейшая команда ЧМ-2026
Вчера, 10:03
1
Полная сетка плей-офф ЧМ-2026
Вчера, 09:41
5
Шомуродов прокомментировал провал Узбекистана на ЧМ-2026
Вчера, 09:39
4
Файзуллаев высказался о фиаско Узбекистана на ЧМ-2026
Вчера, 09:35
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 