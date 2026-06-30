Тренер Японии извинился за поражение от Бразилии

Главный тренер сборной Японии Хаджиме Мориясу отреагировал на вылет с ЧМ-2026 после поражения от Бразилии (1:2) в матче 1/16 финала.

«Я глубоко сожалею, что мы не смогли одержать победу ради всех [японцев]. Как тренер, я беру ответственность на себя и хочу принести всем свои извинения.

Я также хочу поблагодарить множество японских болельщиков, пришедших на стадион в Хьюстоне. Кроме того, я знаю, что многие следили за матчем глубокой ночью – как в Японии, так и по всему миру – по телевизору или через интернет, поддерживая нас.

Очень обидно завершать выступление на турнире именно сейчас. Но игроки выложились в этом матче без остатка, на пути к этому моменту они ценили каждый день подготовки и работали с огромной самоотдачей. Тренерский штаб и вся команда также проявили невероятную преданность делу на протяжении всего этого пути.

Мы сделали все, что было в наших силах, и, хотя сейчас мы глубоко разочарованы, я хочу принять этот результат и превратить его в стимул, чтобы вернуться еще более сильными», – заявил Мориясу.