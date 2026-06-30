Канчельскис высказался о волевой победе Бразилии над Японией в 1/16 финала ЧМ-2026

Андрей Канчельскис поделился впечатлениями после матча Бразилия – Япония.

Команды встречались в 1/16 финала ЧМ-2026.

Бразильцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

Автором решающего гола стал Габриэль Мартинелли на 96-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«На мой взгляд, сборная Бразилии заслуженно прошла дальше. Во втором тайме играли только они, японцы решили удержать счет.

Было понятно, что рано или поздно Бразилия забьет – они наиграли на победу. Но японцы молодцы, боролись, сыграли лучше других азиатских сборных.

Без Бразилии дальше было бы скучнее, так что хорошо, что мы их еще увидим», – сказал Канчельскис.