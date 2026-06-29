Бразилия обыграла Японию в матче 1/16 финала Чемпионата мира‑2026, встреча закончилась со счетом 2:1.

Сано перехватил мяч в центре поля, на скорости прорвался к штрафной и хлeстко пробил под левую штангу, не оставив шансов Алисону.

Каземиро головой с 4 метров замкнул подачу Габриэля с левого фланга, отправив мяч под перекладину.

Мартинелли забил второй гол в ворота Японии на 90+5.

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