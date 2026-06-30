Нападающий сборной Бразилии объяснил свой жест в адрес игрока из Японии

Нападающий сборной Бразилии Матеус Кунья высказался о своем жесте после победы над Японией (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Он показывал пять пальцев форварду соперника Кенто Сиогаи, напоминая о количестве побед бразильцев на чемпионатах мира.

Перед игрой Сиогаи заявил: «Бразилия была сильной раньше. А сегодня? У меня есть чувство, что Франция и Аргентина тоже сильные команды. Что касается Бразилии, я о ней в последнее время мало что слышал».

«Мы всегда относились к сборной Японии с большим уважением, мы с гордостью говорили о том, как трудно играть против них и насколько они продвинулись в мировом футболе. Я считаю их одной из лучших команд. Многие люди говорят об этом [заявлении Сиогаи], мои друзья присылали мне это.

Я не хотел становиться мемом. Я хотел спровоцировать его, потому что нас это задело, мы понимаем, какое историческое значение имеет эта футболка и как упорно мы боролись за то, чтобы ее носить.

Поэтому то, что даже кто-то, кто не является бразильцем, говорит о нас такое, ранит еще больше. Мы можем смириться с тем, что говорят о нас болельщики, но если это касается заявлений извне, то мы готовы бороться с кем угодно», – сказал Кунья.