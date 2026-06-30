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Шнякин сказал, поменяет ли стиль комментирования матчей

30 июня, 11:12
3

Комментатор Дмитрий Шнякин похвалил себя за работу на матче 1/16 финала ЧМ-2026 Бразилия – Япония (2:1).

«Немного о сегодняшнем репортаже. Во-первых, рад, что за 4 матча моих удалось выполнить установку, которую сформулировал перед самим собой: не пропустить ни одной атаки. Ни одной. Вообще! Любая активность около финальной трети – сразу максимальный фокус на игре.

Да, это делает репортаж более автоматическим и радийным, меньше историй и красок, но вот к этому формату пришел на 20-м году работы комментатором. Так нравится. Футбол, наблюдения за техникой и перемещениями – это интереснее всего. Если вам нравится такой стиль – я рад. Если хотите больше отвлечений – увы, в ближайшие годы вновь менять стиль не собираюсь.

Еще фишка в том, что такой матч надо хорошо чувствовать. Он может обмануть. Таймы полярные. И если подстраиваешься под темп унылого первого тайма, то есть риск не успеть во втором. После перерыва резко почувствовал, что нужно еще больше эмоций дать.

Спасибо за приятные слова (в этот раз как-то разом несколько людей из театральной/киноиндустрии написали). Приятно. Тем, кому не зашло… Без проблем, ребят, как всегда отвечу, если человечно написано, есть конкретика, примеры по претензиям. Обнял. Устал», – написал Шнякин.

  • Гол у Японии забил Кайсу Сано на 29-й минуте. У Бразилии отличились Каземиро на 56-й и Габриэль Мартинелли на 90+6-й.
  • У Шнякина больше нет назначений на матчи 1/16 финала турнира.

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Источник: телеграм-канал «Сплошняк | Дмитрий Шнякин»
Чемпионат мира Япония Бразилия
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1782809613
Да , уж! Поменьше нужно красок говняного цвета, как у Чердака.
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basil2591
1782810798
Комментируйте в ОСНОВНОМ игру на поле, а не рассказывайте инетные байки про дедушек, бабушек, подружек футболистов и прочей статистической галиматьи. И еще, думайте, что говорите! Ведь расхожая в вашей среде фраза "отдал пас затылком", как никакая другая, говорит о профнепригодности комментатора.
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Иван Петров 1986
1782815380
Задолбал этот шнякин - пришлось звук отключать. Обо всем балабонит только не о футболе.
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