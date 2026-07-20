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Скалони высказался после поражения Аргентины от Испании в финале ЧМ

Сегодня, 03:12
5

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение от Испании в финале чемпионата мира-2026.

«Сейчас я чувствую грусть, но прежде всего – вечную благодарность этим ребятам, потому что дойти до этой стадии стоило огромных усилий. Мы побеждаем с достоинством и должны и проигрывать с достоинством, и мы помним, что сделали. Мы отдали все силы», – сказал Скалони.

  • Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0.
  • Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
  • Аргентинцы заканчивали встречу в меньшинстве – красную карточку получил Энцо Фернандес.

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Источник: твиттер сборной Аргентины
Чемпионат мира Аргентина Испания Скалони Лионель
Комментарии (5)
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egrrr
1784521404
в финале чм был футбол от испании и антифутбол от аргентины
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neveldomha
1784534626
Это был один из самых неинтересных финалов ЧМ. Ошиблась команда Аргентины, ошибся тренер в своей тактике. Они решили не играть в футбол, а не давать играть в футбол сопернику. Причем не за счет хоть какой то контригры, а за счет грубости, постоянных нарушений. Отсюда и удаление. Заканчивать игру Аргентина должны была в девятером, т.к. Паредоса нужно было удалять первым. Не понимаю решение Скалони убрать Альвареса и выпустить на поле Симеоне, который по всем компонентам, ну кроме как грубой игры, уступает Лоутаро. Вся игра была заточена на антифутбол. После такого финала, становиться досадно от того, что в бриташки не дотерпели в полуфинале.
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zigbert
1784548644
Конечно и 2 место аргентинцев в ЧМ можно считать успехом. Они могли вылететь ещё раньше. Теперь придется создавать новую сборную,омолаживая состав.
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