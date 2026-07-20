Скалони высказался после поражения Аргентины от Испании в финале ЧМ

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение от Испании в финале чемпионата мира-2026.

«Сейчас я чувствую грусть, но прежде всего – вечную благодарность этим ребятам, потому что дойти до этой стадии стоило огромных усилий. Мы побеждаем с достоинством и должны и проигрывать с достоинством, и мы помним, что сделали. Мы отдали все силы», – сказал Скалони.