Трамп оценил итоги ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп подвел итоги чемпионата мира-2026.

«Считаю, что ФИФА невероятна. Наверное, ничего подобного не было в соккере или футболе – называйте как хотите – но это было потрясающе. Это было в четыре раза круче любого турнира ФИФА, а на самом деле, наверное, даже в пять раз, как мне сегодня сказали!

Поэтому мы очень гордимся нашей страной. Мы очень гордимся проделанной работой.

Мы поздравляем Джанни Инфантино и его команду – они проделали невероятную работу. Но это было одно из величайший событий, поэтому мы рады, что хорошо провели турнир, приезжали люди со всего мира и полюбили нашу страну.

Я люблю нашу страну, мы показали ее в другом свете. Отличный турнир», – сказал Трамп.