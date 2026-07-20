Трамп оценил итоги ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп подвел итоги чемпионата мира-2026.
«Считаю, что ФИФА невероятна. Наверное, ничего подобного не было в соккере или футболе – называйте как хотите – но это было потрясающе. Это было в четыре раза круче любого турнира ФИФА, а на самом деле, наверное, даже в пять раз, как мне сегодня сказали!
Поэтому мы очень гордимся нашей страной. Мы очень гордимся проделанной работой.
Мы поздравляем Джанни Инфантино и его команду – они проделали невероятную работу. Но это было одно из величайший событий, поэтому мы рады, что хорошо провели турнир, приезжали люди со всего мира и полюбили нашу страну.
Я люблю нашу страну, мы показали ее в другом свете. Отличный турнир», – сказал Трамп.
- ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
- Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0.
- Трамп присутствовал на подиуме во время награждения и отказался уходить.
Источник: Fox News