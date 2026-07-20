Трампа вырезали с фото сборной Испании с Кубком мира

Президент США Дональд Трамп остался на церемонии награждения сборной Испании после финала чемпионата мира-2026, несмотря на попытки главы ФИФА Джанни Инфантино увести его с мероприятия.

Через несколько часов после матча ФИФА опубликовала официальные фото празднования, но на них Трампа нет – его вырезали.

Испанцы в воскресенье обыграли Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0 и во второй раз в истории стали чемпионами мира. Финал прошел в Нью-Йорке.

Это второй титул Испании. Первый был в 2010 году.

Испания примет следующий ЧМ-2030.

Коллаж: Спортс