Трампа вырезали с фото сборной Испании с Кубком мира

Президент США Дональд Трамп остался на церемонии награждения сборной Испании после финала чемпионата мира-2026, несмотря на попытки главы ФИФА Джанни Инфантино увести его с мероприятия.
Через несколько часов после матча ФИФА опубликовала официальные фото празднования, но на них Трампа нет – его вырезали.
- Испанцы в воскресенье обыграли Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0 и во второй раз в истории стали чемпионами мира. Финал прошел в Нью-Йорке.
- Это второй титул Испании. Первый был в 2010 году.
- Испания примет следующий ЧМ-2030.
Коллаж: Спортс
Источник: «Бомбардир»