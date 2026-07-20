Ещенко не согласен с решением ФИФА по лучшему игроку ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Андрей Ещенко прокомментировал выбор лучшего футболиста чемпионата мира-2026.

– Испания абсолютно заслуженно обыграла Аргентину и выиграла чемпионат мира. Это лучшая команда мира на сегодняшний день, кто бы за кого ни болел. У Испании отлично выстроена вся система. Любого тренера сейчас туда поставьте – и ничего не изменится. Посмотрите, как они контролируют мяч, как играют. У них всe очень здорово выстроено.

– Кто больше всего разочаровал на этом турнире?

– Главное разочарование – немцы. Они всe‑таки всегда были немецкой машиной. А тут…

– А кто, наоборот, удивил больше всего?

– Аргентина и Месси в 39 лет. Приз лучшему игроку турнира получил Родри, но я бы отдал его Месси. Он и забил много, а сколько ассистов сделал! Плюс Аргентина дошла до финала.