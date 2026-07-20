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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Ещенко не согласен с решением ФИФА по лучшему игроку ЧМ-2026

Вчера, 18:15
4

Бывший игрок сборной России Андрей Ещенко прокомментировал выбор лучшего футболиста чемпионата мира-2026.

– Испания абсолютно заслуженно обыграла Аргентину и выиграла чемпионат мира. Это лучшая команда мира на сегодняшний день, кто бы за кого ни болел. У Испании отлично выстроена вся система. Любого тренера сейчас туда поставьте – и ничего не изменится. Посмотрите, как они контролируют мяч, как играют. У них всe очень здорово выстроено.

– Кто больше всего разочаровал на этом турнире?

– Главное разочарование – немцы. Они всe‑таки всегда были немецкой машиной. А тут…

– А кто, наоборот, удивил больше всего?

– Аргентина и Месси в 39 лет. Приз лучшему игроку турнира получил Родри, но я бы отдал его Месси. Он и забил много, а сколько ассистов сделал! Плюс Аргентина дошла до финала.

  • Аргентина проиграла Испании со счетом 0:1 в финале ЧМ-2026.
  • 39‑летний нападающий Лионель Месси в 8 матчах на турнире забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
  • Аргентина не смогла защитить титул.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Аргентина. Примера Интер Майами Аргентина Месси Лионель
Комментарии (4)
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САДЫЧОК
1784560795
Месси Лучший пешеход! Ну а Лучшими были Мбаппе , Кукурелья, Ямаль, Олисе, Белингем, Холланд…
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Semenycch
1784563107
Тебя забыли спросить!
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tolikumynski
1784565019
Самое время поднимать деньги на ставках. За прoгнозами сюда - ставкапрогнозру. Работают с 2013 года! Прoгнозы играют до победы.
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Император 1
1784569901
Месси не лучший, если бы судили честно, Аргентины бы не было в финале. Почему Родри— лучший тоже непонятно.
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