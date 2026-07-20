Ещенко не согласен с решением ФИФА по лучшему игроку ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Андрей Ещенко прокомментировал выбор лучшего футболиста чемпионата мира-2026.
– Испания абсолютно заслуженно обыграла Аргентину и выиграла чемпионат мира. Это лучшая команда мира на сегодняшний день, кто бы за кого ни болел. У Испании отлично выстроена вся система. Любого тренера сейчас туда поставьте – и ничего не изменится. Посмотрите, как они контролируют мяч, как играют. У них всe очень здорово выстроено.
– Кто больше всего разочаровал на этом турнире?
– Главное разочарование – немцы. Они всe‑таки всегда были немецкой машиной. А тут…
– А кто, наоборот, удивил больше всего?
– Аргентина и Месси в 39 лет. Приз лучшему игроку турнира получил Родри, но я бы отдал его Месси. Он и забил много, а сколько ассистов сделал! Плюс Аргентина дошла до финала.
- Аргентина проиграла Испании со счетом 0:1 в финале ЧМ-2026.
- 39‑летний нападающий Лионель Месси в 8 матчах на турнире забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
- Аргентина не смогла защитить титул.