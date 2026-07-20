Де ла Фуэнте раскрыл, что сказал тренеру Аргентины после финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после финала ЧМ-2026 высказался о Лионеле Скалони, возглавляющем национальую команду Аргентины.
– Скалони был опустошен после игры. Вы с ним говорили?
– Мы обнялись и поблагодарили друг друга. Я признателен ему за все то, чему он меня научил. Он молод, в футболе его ждет еще многое. Думаю, сегодня мы заслужили победу.
- Испания победила Аргентину в решающем матче со счетом 1:0 благодаря голу в дополнительное время.
- 65-летний де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером, приводившим свою команду к победе на ЧМ. Предыдущий рекорд принадлежал Висенте Дель Боске, победившему со сборной Испании на ЧМ-2010 в возрасте 59 лет.
- Де ла Фуэнте старше Скалони на 17 лет.
Источник: The Athletic