Де ла Фуэнте раскрыл, что сказал тренеру Аргентины после финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после финала ЧМ-2026 высказался о Лионеле Скалони, возглавляющем национальую команду Аргентины.

– Скалони был опустошен после игры. Вы с ним говорили?

– Мы обнялись и поблагодарили друг друга. Я признателен ему за все то, чему он меня научил. Он молод, в футболе его ждет еще многое. Думаю, сегодня мы заслужили победу.