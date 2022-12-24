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Висенте Дель Боске
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Висенте Дель Боске
Тренер
Имя
Висенте
Фамилия
Дель Боске
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 декабря 1950
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Чемпионат Европы 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Кубок Конфедераций 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Кубок Конфедераций 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Товарищеские матчи 2008
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Испания
2
0
0
2
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
24.03.2016
Италия
1 : 1
Испания
27.03.2016
Румыния
0 : 0
Испания
9 марта
23:20
Фергюсон – лучший тренер в истории по версии IFFHS. Моуринью в рейтинге выше Гвардиолы
2
24 декабря 2022
23:49
Дель Боске: «Я сделал все, чтобы Месси играл за сборную Испании»
2
23 декабря 2022
21:15
Дель Боске: «Месси – лучший футболист, которого я видел»
2
26 ноября 2022
12:59
Мостовой: «Нынешнюю сборную Испании можно сравнить с чемпионской командой Дель Боске»
2
15 июля 2021
08:23
Перес: «Дель Боске – болван. Он не умеет тренировать и не разбирается в тактике»
12
8 марта 2021
10:56
Зидан догнал Дель Боске по числу игр на посту тренера «Реала». Они делят второе место в истории клуба
16 января 2021
09:51
IFFHS признала Лева лучшим тренером десятилетия в сборных, Шевченко занял 17-е место
11
26 мая 2020
00:41
Зидан – лучший тренер в истории Лиги чемпионов по версии Squawka
5
2 октября 2019
19:45
Симеоне установил рекорд ЛЧ по числу побед с одной испанской командой
4
2 мая 2019
14:27
Дель Боске: «Федерация сделала все, чтобы Месси играл за сборную Испании, но он хотел выступать за Аргентину»
3
17 февраля 2019
14:38
Белоус: «Дель Боске мог возглавить «Москву». Но Прохоров выбрал Блохина»
2
5 июля 2018
12:34
Дель Боске: «Сборная России победила Испанию благодаря антифутболу»
56
17 июня 2018
08:18
Дель Боске: «Россия – Саудовская Аравия? Удивило, какой гигантской может быть разница между двумя командами на ЧМ»
6
01:32
Дель Боске: «От России всякий раз ждут, что вот-вот она что-то покажет, но опыт последних ЧМ был для нее грустным»
16
22 мая 2018
14:59
Дель Боске: «Бэйл, Бензема, Роналду и Асенсио лучше Салаха. «Реал» выиграет у «Ливерпуля» в финале 4:1»
30
10 октября 2017
08:33
Бускетс провел в составе сборной Испании 100 матчей
11 августа 2017
12:03
Дель Боске допускает, что без Неймара «Барселона» станет играть лучше
8
31 июля 2017
09:54
Дель Боске: «Трансферы вышли из-под контроля. Нужно остановить это безумие»
11
11 января 2017
13:43
Дель Боске: «Не думаю, что Зидану просто везет добиваться успехов»
3
31 декабря 2016
10:46
Дель Боске: «В Китае мне предлагали 15 миллионов в год»
4
10:12
Дель Боске: «Игроки «Реала» видят в Зидане лидера и идут за ним»
2
16 декабря 2016
18:17
Дель Боске назвал Роналду лучшим игроком в истории «Реала»
6
9 ноября 2016
07:19
Дель Боске: «С Пике в сборной обходились несправедливо»
26 октября 2016
20:09
Дель Боске: «Согласен с Моуринью. Эмоциональное поведение Конте меня тоже расстраивало»
4
21 октября 2016
06:30
Дель Боске отклонил 10-миллионное предложение из Китая
1
7 августа 2016
18:46
Дель Боске не планирует возвращаться к тренерской деятельности
17 июля 2016
22:28
Дель Боске: «Гвардиола – лучший тренер в мире»
5
4 июля 2016
16:56
Дель Боске официально покинул пост наставника сборной Испании
2 июля 2016
19:23
Хави: «Меня удивили слова Дель Боске о Касильясе»
06:57
Дель Боске: «Касильяс был очень недоволен, но, думаю, вскоре мы уладим этот вопрос»
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16.12.2016 21:00
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05.07.2016 10:00
Как Мистер Картошка стал лучшим в мире. История Висенте Дель Боске
Висенте Дель Боске объявил о завершении тренерской карьеры. «Бомбардир» вспоминает вехи футбольного пути человека, подарившего своей стране первый в истории титул чемпиона мира.
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Евро-2016. Группа D. За кого болеть, чего ожидать и почему это напоминает катакомбы
Кто окажется выше всех? Какой коллектив останется за бортом плей-офф? Ничего не понятно. «Бомбардир» пробует разобраться и представляет еще четыре команды Евро, которым предстоит сыграть друг с другом на групповом этапе.
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09.09.2015 00:54
Австрия помогла России выйти на 2-е место. Дель Боске хочет уйти из Испании. Дайджест событий дня
Сборная России разгромила Лихтенштейн. У «Торпедо» нет денег на выезд. Англичане определились с базой на Евро. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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09.06.2016 18:16
Тест: Знаешь ли ты главных тренеров сборных на Евро-2016
Блог «Подземка качества» проверяет вашу зрительную память на лица полководцев, которые привезли свои дружины во Францию.
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17.03.2016 17:40
Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
Помните ли вы, кто из футбольных тренеров в детстве занимался хоккеем, в юности торговал сигаретами, а на матч пробирался в корзине для белья? «Бомбардир» предлагает помучиться и определить, с каким тренером связаны истории, которые вас удивят.
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