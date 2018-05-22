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    Дель Боске: «Бэйл, Бензема, Роналду и Асенсио лучше Салаха. «Реал» выиграет у «Ливерпуля» в финале 4:1»

    Экс-главный тренер «Реала» Висенте Дель Боске считает, что мадридцы уверенно победят «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Именитый специалист считает, что красные уступают сливочным по составу, несмотря на наличие нападающего Мохамеда Салаха.

    «Реал» – лучшая команда Европы. Я не вижу в «Ливерпуле» игроков, способных бы заменить кого-либо в составе мадридцев.

    Бэйл, Бензема, Криштиану, Асенсио и Лукас Васкес лучше Салаха или примерно на одном уровне с ним. «Реал» победит 4:1», – сказал Дель Боске.

    Финал Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 26 мая.

    Источник: Mundodeportivo

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    22.05.2018 14:59
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 25 мая 2018, 06:48

      Очень смелый и не совсем адекватный прогноз болеющего Реалом старичка.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 24 мая 2018, 10:09

      Я уверен на все сто , те которые тут пишут что выиграет Ливерпуль , на тотализаторе ставят на РЕАЛ.

      -1
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      Рейтинг: +214

      Yurini > nelez 24 мая 2018, 15:25

      Хер там что ты угадал!

      -1
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 12:43

      Ливерпуль сейчас на ходу и сдаваться не намерен. Интересный будет поединок.

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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > zigbert 23 мая 2018, 15:35

      Дель Боске до сих пор злится на Ливерпуль! ничего, еще раз обуем как положено и успокоится!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 18:52

      Ливерпуль тоже не зря в финале оказался, не думаю что они так просто дадут себя разгромить, Клопп найдет способы нейтрализовать сильные стороны Реала и подготовит козыри на разные случаи)

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      Рейтинг: +214

      Yurini 22 мая 2018, 16:47

      Нынешний Ливерпуль это тот же уровень что и Реал! Так что У Ливерпуля огромный шанс вкатать в газон этот Реал!

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      Рейтинг: +617

      nelez > Yurini 24 мая 2018, 10:23

      Тут ест кто нибудь всерез верит в победу Ливера? Готов поспорить на 1000 баксов.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 мая 2018, 16:40

      бензема на одном уровне))) хаха) а васкес и асенсио будут на банке начинать, надеюсь и бензема там же) Салах в этом сезоне лучше любого из реала, включая роналду

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      Рейтинг: +214

      Yurini > DeStar 24 мая 2018, 15:24

      Согласен! Салах в этом сезоне на подьёме а весь Реал на спаде!

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 мая 2018, 16:38

      бред. ливерпуль силен в атаке , и будет сильнее реала. Т.е я имею ввиду тройку атакующую. Единственное, за счет чего реал в атаке может сравняться, это то, что опасность исходит буквально т каждого игрока реала, включая марсело, карвахаля, кроса, модрича. У ливерпуля только тройка нападения, но крутая, салаха закрыть и будет попроще. думаю будет играть каземиро персонально с ним, чтобы он не получал мяч, и будет ливерпуль как в матче с ромой, когда в первом ушел салах, и ливерпуль начал играл как суонси, ну или во втором матче, где салаха не было на поле считай. Но реал может тоже сыграть галимо .что он показывает половину сезона) так что непредсказуемо)

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 22 мая 2018, 16:25

      Это мы посмотрим еще)

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 22 мая 2018, 16:23

      3:1 в пользу Реала, это ещё смотреть надо как игра сложиться может и Ливерпуль победить с таким же счётом

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      Рейтинг: -34

      awko38 22 мая 2018, 16:16

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

      -2
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