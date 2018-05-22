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  • Дель Боске: «Бэйл, Бензема, Роналду и Асенсио лучше Салаха. «Реал» выиграет у «Ливерпуля» в финале 4:1»

Дель Боске: «Бэйл, Бензема, Роналду и Асенсио лучше Салаха. «Реал» выиграет у «Ливерпуля» в финале 4:1»

22 мая 2018, 14:59
30

Экс-главный тренер «Реала» Висенте Дель Боске считает, что мадридцы уверенно победят «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Именитый специалист считает, что красные уступают сливочным по составу, несмотря на наличие нападающего Мохамеда Салаха.

«Реал» – лучшая команда Европы. Я не вижу в «Ливерпуле» игроков, способных бы заменить кого-либо в составе мадридцев.

Бэйл, Бензема, Криштиану, Асенсио и Лукас Васкес лучше Салаха или примерно на одном уровне с ним. «Реал» победит 4:1», – сказал Дель Боске.

Финал Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 26 мая.

Источник: Mundodeportivo
Лига чемпионов Реал Ливерпуль Роналду Криштиану Бензема Карим Бэйл Гарет Салах Мохамед Васкес Лукас Асенсио Марко Дель Боске Висенте
Комментарии (30)
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Чермындыр
1526992876
Там кроме Салаха еще есть Мане и Фирмино, которые при удобном случае обязательно закинут в сетку сливочных гол-другой
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Scuderia Ferrari F1
1526992926
Судья заряжен и сделает свое дело, там пенка левая или гол с оффсайда
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1526993073
Убежден,что Ливерпуль не дасть никаких шансов Реалу.Думаю Реал будет в шоке от атак Ливерпуля,как Барсы от Ромы.Салах докажет,что он лучше любого игрока Реала.Боске реаловский,не осознает,что говорит и судья не сможет помочь Реалу,поэтому шансов у Реала о-НОЛЬ.
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Novograd
1526994357
хочеться щоб крістін встановив абсолютний рекорд але так ненавиджу реал що виграє ліверпуль
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awko38
1526995017
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
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DeStar
1526996325
бред. ливерпуль силен в атаке , и будет сильнее реала. Т.е я имею ввиду тройку атакующую. Единственное, за счет чего реал в атаке может сравняться, это то, что опасность исходит буквально т каждого игрока реала, включая марсело, карвахаля, кроса, модрича. У ливерпуля только тройка нападения, но крутая, салаха закрыть и будет попроще. думаю будет играть каземиро персонально с ним, чтобы он не получал мяч, и будет ливерпуль как в матче с ромой, когда в первом ушел салах, и ливерпуль начал играл как суонси, ну или во втором матче, где салаха не было на поле считай. Но реал может тоже сыграть галимо .что он показывает половину сезона) так что непредсказуемо)
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DeStar
1526996428
бензема на одном уровне))) хаха) а васкес и асенсио будут на банке начинать, надеюсь и бензема там же) Салах в этом сезоне лучше любого из реала, включая роналду
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Yurini
1526996832
Нынешний Ливерпуль это тот же уровень что и Реал! Так что У Ливерпуля огромный шанс вкатать в газон этот Реал!
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OfaZavr
1527004326
Ливерпуль тоже не зря в финале оказался, не думаю что они так просто дадут себя разгромить, Клопп найдет способы нейтрализовать сильные стороны Реала и подготовит козыри на разные случаи)
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nelez
1527145790
Я уверен на все сто , те которые тут пишут что выиграет Ливерпуль , на тотализаторе ставят на РЕАЛ.
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