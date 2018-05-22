Дель Боске: «Бэйл, Бензема, Роналду и Асенсио лучше Салаха. «Реал» выиграет у «Ливерпуля» в финале 4:1»

Экс-главный тренер «Реала» Висенте Дель Боске считает, что мадридцы уверенно победят «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Именитый специалист считает, что красные уступают сливочным по составу, несмотря на наличие нападающего Мохамеда Салаха.

«Реал» – лучшая команда Европы. Я не вижу в «Ливерпуле» игроков, способных бы заменить кого-либо в составе мадридцев.

Бэйл, Бензема, Криштиану, Асенсио и Лукас Васкес лучше Салаха или примерно на одном уровне с ним. «Реал» победит 4:1», – сказал Дель Боске.

Финал Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 26 мая.