Семин раскрыл рекордную сумму, потраченную на билет на футбол

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о тратах на посещение футбольных матчей, а также сравнил вип-ложи на стадионах в России и Европе.

– Сколько вы заплатили четыре года назад, чтобы попасть на финал [ЧМ-2022] в Катаре?

– То ли полторы тысячи долларов, то ли две.

– За VIP-ложу?

– Нет, туда бы билет стоил тысяч пять. Для меня главное – сидеть не очень высоко. Да, оттуда четко просматривается рисунок игры, но я предпочитаю место пониже.

В идеале – прямо за скамейкой запасных. Так лучше чувствуешь все, что происходит на поле.

– Рекордная сумма, которую отдали за билет на футбол?

– В прошлом году в Мюнхене – около пяти тысяч евро. Финал Лиги чемпионов «Интер» – «ПСЖ».

– Там-то был VIP?

– Да в Европе ни на одном стадионе даже близко нет таких комфортабельных лож, как в «Лужниках» на финале Кубка или на «Динамо»! Небо и земля!

– Да бросьте.

– Ну в самых дорогих ложах, наверное, что-то сопоставимое. А обычные – попроще. Как на «Сантьяго Бернабеу», куда меня пригласили пару лет назад. Тесно, многолюдно...

В Стамбуле на Олимпийском стадионе VIP неплохой, но с нашими все равно не сравнить. А уж про итальянские арены и говорить нечего. Они все старенькие.