Семин назвал команду ЧМ-2026, которая вызывает у него восхищение

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин впечатлен на чемпионате мира-2026 сборной Марокко.

«Сборная Марокко вызывает восхищение и уважение. Мне кажется, что эта команда может достичь серьезного успеха на этом чемпионате мира.

Видно, что они могут еще прибавить на этом турнире, но и нынешний уровень игры у них очень солидный», – сказал Семин.