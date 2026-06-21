Семин назвал команду ЧМ-2026, которая вызывает у него восхищение

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин впечатлен на чемпионате мира-2026 сборной Марокко.
«Сборная Марокко вызывает восхищение и уважение. Мне кажется, что эта команда может достичь серьезного успеха на этом чемпионате мира.
Видно, что они могут еще прибавить на этом турнире, но и нынешний уровень игры у них очень солидный», – сказал Семин.
- После двух туров у Марокко четыре очка в группе. Сначала была ничья с Бразилией (1:1), затем – победа над Шотландией (1:0). Впереди матч с Гаити.
- Марокканцы на минувшем чемпионате мира-2022 дошли до полуфинала.
- Чемпионат мира-2026 продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси.
Источник: «Спорт-Экспресс»