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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Варианты для Головина, новая схема «Зенита», список 33 лучших и другие новости

Сегодня, 00:59

Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня.

Объявлен приговор экс-гендиректору «Торпедо» по делу о подкупе судей.

Раскрыта причина, почему комментаторы «Матч ТВ» работают на ЧМ-2026 из Москвы, а не из США.

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Экс-тренер «Локо» возглавил сборную Хорватии.

Раскрыты четыре клуба, которым интересен Головин.

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Новая информация об уходе спартаковца Пруцева в ФНЛ.

Источник: «Бомбардир»
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