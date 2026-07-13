ЖФК «Спартак» прервал 40-матчевую беспроигрышную серию

Женский футбольный «Спартак» прервал 40-матчевую серию без поражений в чемпионате России, уступив ЦСКА (1:3) в 13-м туре.

Красно-белые не проигрывали с 20 сентября 2024 года – тогда команда также уступила армейцам (0:1).

В составе победителей голами отметились Дарья Яковлева (33-я минута), Татьяна Петрова (40-я) и Даяна Кишмахова (90+3). Единственный мяч «Спартака» забила Наталья Машина (80-я).