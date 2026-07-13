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ЖФК «Спартак» прервал 40-матчевую беспроигрышную серию

Вчера, 21:27
1

Женский футбольный «Спартак» прервал 40-матчевую серию без поражений в чемпионате России, уступив ЦСКА (1:3) в 13-м туре.

Красно-белые не проигрывали с 20 сентября 2024 года – тогда команда также уступила армейцам (0:1).

В составе победителей голами отметились Дарья Яковлева (33-я минута), Татьяна Петрова (40-я) и Даяна Кишмахова (90+3). Единственный мяч «Спартака» забила Наталья Машина (80-я).

  • После 12 туров ЦСКА возглавляет таблицу Суперлиги с 31 очком. «Спартак» располагается на третьей строчке (25 баллов).
  • В следующем туре «Спартак» встретится с красноярским «Енисеем» 18 июля.
  • ЖФК «Спартак» – действующий чемпион России.

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Россия. Женская Суперлига Россия. Премьер-лига ЖФК Спартак ЖФК ЦСКА Спартак
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alefreddy
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будем надеяться что повторят прошлое достижение
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