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Футболистка «Динамо» определила разницу между русскими и американцами

Сегодня, 12:10
2

Кайлан Уильямс, футболистка ЖФК «Динамо», сравнила русских и американцев.

«Удивил в России общественный транспорт. В США он не так хорошо развит. У тебя либо своe авто, либо вызываешь такси. Автобусы нечасто ходят. Москва в этом плане очень удобна для жизни. Люди тоже отличаются. Когда в России с тобой знакомятся, никогда не знаешь, как разговор пойдeт: «Не желаешь ли чаю-кофе?» или «Ты чe хочешь?» Никогда не угадаешь! У нас всe проще: «Hi! How are you?».

Мне кажется, я и сама изменилась немного. Родители замечают, что в России я стала как будто серьeзнее. А ещe интонации меняются. В Америке говорят: «Можно, пожалуйста, мне чаю?». А в России: «Дай чая». В этих нюансах проявляется ментальная разница между нами», – сказала Уильямс.

  • 26-летняя уроженка Индианы в России с 2021 года.
  • За «Динамо» у Кайлан в Суперлиге 49 матчей.
  • Сезон в Суперлиге стартовал на прошлой неделе.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Женская Суперлига Россия. Премьер-лига ЖФК Динамо Уиллиамс Кайлан
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Комментарии (2)
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FanatSerj
1741944883
интересный у неё круг общения, даже жене не сказал бы "дай чая", добрее надо быть, добрее!
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FFR
1741947165
В России климат суровый и люди суровые.))
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