Футболистка «Динамо» определила разницу между русскими и американцами

Кайлан Уильямс, футболистка ЖФК «Динамо», сравнила русских и американцев.
«Удивил в России общественный транспорт. В США он не так хорошо развит. У тебя либо своe авто, либо вызываешь такси. Автобусы нечасто ходят. Москва в этом плане очень удобна для жизни. Люди тоже отличаются. Когда в России с тобой знакомятся, никогда не знаешь, как разговор пойдeт: «Не желаешь ли чаю-кофе?» или «Ты чe хочешь?» Никогда не угадаешь! У нас всe проще: «Hi! How are you?».
Мне кажется, я и сама изменилась немного. Родители замечают, что в России я стала как будто серьeзнее. А ещe интонации меняются. В Америке говорят: «Можно, пожалуйста, мне чаю?». А в России: «Дай чая». В этих нюансах проявляется ментальная разница между нами», – сказала Уильямс.
- 26-летняя уроженка Индианы в России с 2021 года.
- За «Динамо» у Кайлан в Суперлиге 49 матчей.
- Сезон в Суперлиге стартовал на прошлой неделе.
Источник: «Чемпионат»