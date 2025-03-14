Футболистка «Динамо» определила разницу между русскими и американцами

Кайлан Уильямс, футболистка ЖФК «Динамо», сравнила русских и американцев.

«Удивил в России общественный транспорт. В США он не так хорошо развит. У тебя либо своe авто, либо вызываешь такси. Автобусы нечасто ходят. Москва в этом плане очень удобна для жизни. Люди тоже отличаются. Когда в России с тобой знакомятся, никогда не знаешь, как разговор пойдeт: «Не желаешь ли чаю-кофе?» или «Ты чe хочешь?» Никогда не угадаешь! У нас всe проще: «Hi! How are you?».

Мне кажется, я и сама изменилась немного. Родители замечают, что в России я стала как будто серьeзнее. А ещe интонации меняются. В Америке говорят: «Можно, пожалуйста, мне чаю?». А в России: «Дай чая». В этих нюансах проявляется ментальная разница между нами», – сказала Уильямс.