«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу

Вчера, 20:29
11

Футболистка Арина Шуба перешла из «Краснодара» в «Зенит».

«Краснодар» и «Зенит» согласовали все детали трансфера Арины Шуба

Арина Шуба – выпускница Академии ФК «Краснодар». За время, проведeнное в клубе, нападающая сыграла 96 матчей за основную команду чeрно-зелeных, забила 17 голов и отдала 14 результативных передач. Шуба дважды становилась бронзовым призeром Молодeжной лиги и ЮФЛ-девушки. В 2025 году была признана лучшей молодой футболисткой России, становилась лучшим игроком команды в сезонах 2024 и 2025.

Благодарим Арину за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написали краснодарцы.

  • Шуба – лучшая молодая футболистка женской Суперлиги-2025.
  • В прошлом сезоне она забила 5 голов и сделала 4 ассиста в 24 матчах.
  • Арина уже дебютировала за женскую сборную России.

Источник: официальный сайт «Краснодара»
Россия. Женская Суперлига ЖФК Краснодар Зенит ЖФК Зенит Шуба Арина
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1777054286
Как это к рпл онтоситься?
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1777054629
РФСПРФ ГРФ на очереди Шапка ⚽
Ответить
Император Бомжей
1777054761
Редактор красавец ))
Ответить
Император 1
1777055955
И зачем нам эта информация? Кстати уголовка— шубы красть нельзя
Ответить
ziborock
1777056740
Купили Зинке на 100-летие шубу!)))
Ответить
Fеnix
1777058702
А был такой казачий генерал-Шкуро. При рождении Шкура.Потом поменял хвамилию.Но почему то не Шкуров к примеру. Рубил шашкой красных направо и налево.
Ответить
rash1959
1777061629
Очень смешно. бомба жжёт. дно где то рядом.
Ответить
  • Читайте нас: 