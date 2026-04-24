«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу

Футболистка Арина Шуба перешла из «Краснодара» в «Зенит».
«Краснодар» и «Зенит» согласовали все детали трансфера Арины Шуба
Арина Шуба – выпускница Академии ФК «Краснодар». За время, проведeнное в клубе, нападающая сыграла 96 матчей за основную команду чeрно-зелeных, забила 17 голов и отдала 14 результативных передач. Шуба дважды становилась бронзовым призeром Молодeжной лиги и ЮФЛ-девушки. В 2025 году была признана лучшей молодой футболисткой России, становилась лучшим игроком команды в сезонах 2024 и 2025.
Благодарим Арину за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написали краснодарцы.
- Шуба – лучшая молодая футболистка женской Суперлиги-2025.
- В прошлом сезоне она забила 5 голов и сделала 4 ассиста в 24 матчах.
- Арина уже дебютировала за женскую сборную России.
Источник: официальный сайт «Краснодара»