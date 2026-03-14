71-летний Тарханов проиграл со счетом 1:5 в 1-м матче после возобновления карьеры

Стартовал сезон в женской Суперлиге. В матче-открытии действующий чемпион «Спартак» победил на выезде красноярский «Енисей». Счет 5:1.

Это был дебют во главе красноярской команды для 71-летнего главного тренера Александра Тарханова. Он принял команду зимой.