71-летний Тарханов проиграл со счетом 1:5 в 1-м матче после возобновления карьеры

Стартовал сезон в женской Суперлиге. В матче-открытии действующий чемпион «Спартак» победил на выезде красноярский «Енисей». Счет 5:1.
Это был дебют во главе красноярской команды для 71-летнего главного тренера Александра Тарханова. Он принял команду зимой.
- Тарханов самостоятельно тренирует с 1990 года. Он работал не только в России, но и в дальнем зарубежье.
- В 1994-1997 годах Тарханов был главным тренером ЦСКА, занимал с командой пятое место по итогам чемпионата России 1996 года.
- В 2017 году «Урал» под руководством Тарханова дошел до сочинского финала Кубка России, но уступил там московскому «Локомотиву».
