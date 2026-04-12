Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Краснодар РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тарханов предостерег «Краснодар» от поражения в Петербурге: «Если «Зенит» победит, то не отдаст чемпионство»

Тарханов предостерег «Краснодар» от поражения в Петербурге: «Если «Зенит» победит, то не отдаст чемпионство»

Сегодня, 10:43
1

Бывший тренер ЦСКА, «Крыльев Советов», «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар».

– Какой результат наиболее вероятен в этом матче? Оба клуба провели невразумительные кубковые встречи.

– Результат абсолютно непредсказуем. У обоих соперников есть возможность победить. «Краснодар» играет чуть помобильнее, в более атакующий футбол, а «Зенит» сейчас действует довольно медленно. Питерцы контролируют мяч, но им сложно вскрывать оборону, потому что все против них играют от защиты. Но, я думаю, с «быками» будет более открытый футбол. Кто правильно выстроит системы игры, тот и победит. А какой будет счет – трудно даже предположить.

– Как «Зениту» сдержать Джона Кордобу?

– Оборона у команды Семака довольно надежная, поэтому может справиться с ним. Понятно, что это очень значимый игрок для своей команды, потому что он всегда борется, цепляется за каждый мяч. Он здорово действует на опережение, хорош вверху, на добивании. У Кордобы много хороших качеств, с которыми питерцам придется столкнуться.

– Состав у «Зенита» мощнейший в лиге, только пока использовать его потенциал не получается. Почему?

– Бразильцы – такие люди, немного вольные. Могут сыграть, а могут и нет.

– Как думаете, Соболев вернется в стартовый состав? Дуран сейчас совсем не впечатляет.

– Да. Возможно, в Кубке ему специально дали паузу. Сейчас к нему есть доверие, поэтому он себя и проявляет. Он выходил на замену, и отсюда была неуверенность. А когда человек постоянно играет, то приобретает те качества, которые нужны нападающему.

– Какой подход вам больше нравится: когда скамейка запасных маленькая и играют почти все или раздутая заявка, как у «Зенита», когда много недовольных тем, что не проходят в состав?

– Когда есть костяк. Нужно наиграть основной состав, а запасные должны в любой момент выйти и добавить в командных действиях. А когда много народу и все одинаковые – в этом сложность. Все хотят играть, и отсюда возникают обиды. Что делать «Зениту»? Сокращать состав.

– Как поражение от «Спартака» повлияет на «Зенит» в игре с «Краснодаром»? Кубок проигран. Остаются только задачи в чемпионате.

– Это опытная команда. Столько всего выиграно. Это не влияет. Проиграли и проиграли.

– Наиграл ли «Зенит» на чемпионство в этом сезоне?

– Его заслуживают обе команды – и «Краснодар» тоже. Этот матч будет решающим для этих соперников. Если победит команда Семака – она опередит южан и дальше не проиграет. Не отдаст чемпионство. А если уступит – чемпионом будет «Краснодар».

  • «Зенит» примет «Краснодар» в 19:30 мск.
  • Команды занимают первые два места в таблице РПЛ – петербуржцы отстают на 1 очко.
  • «Краснодар» защищает титул. «Зенит» проводит 100-й сезон.

Еще по теме:
Быстров высмеял новичка «Зенита» 6
Черданцев определил однозначного фаворита матча «Зенит» – «Краснодар» 5
В РПЛ сегодня будет «матч года», считает Мостовой 26
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Тарханов Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1775982112
Судьи куплены. На это дело Зенит БЮДЖЕТНЫХ денег не жалеет. Но Зенит ДАЖЕ Спартаку забить не смог, поэтому Краснодар должен(ОБЯЗАН), отправить Зенит в ЕЩЕ ОДИН ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Главные новости
Мостового шокировал результат матча РПЛ: «Что это было?»
18:00
Обращение ЦСКА к болельщикам после поражения от «Сочи»
17:43
9
Губерниев предсказал исход матча «Зенит» – «Краснодар»
17:25
7
Осинькин – после 1:0 с ЦСКА: «Грехи не давали нам побеждать»
17:13
2
Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Сочи»
16:59
11
Реакция Мостового на решение «Униона» назначить женщину главным тренером
16:45
4
ФотоЭкс-судья Федотов объяснил, почему вратаря «Сочи» не удалили в игре с ЦСКА
16:25
2
Семин выбрал двух главных фаворитов ЧМ-2026
16:01
3
⚡️ РПЛ. ЦСКА дома проиграл последней команде чемпионата
15:53
74
Экс-капитан «Краснодара» охарактеризовал Галицкого одним словом
15:45
1
Все новости
Все новости
Кисляк высказался после поражения ЦСКА от «Сочи»
17:39
1
ФотоЭкс-судья Федотов объяснил, почему вратаря «Сочи» не удалили в игре с ЦСКА
16:25
2
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
15:54
⚡️ РПЛ. ЦСКА дома проиграл последней команде чемпионата
15:53
73
Экс-капитан «Краснодара» охарактеризовал Галицкого одним словом
15:45
1
Федотов разобрал пенальти в матче ЦСКА – «Сочи»
15:30
7
Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Спартак»: 12 апреля 2026
15:21
4
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо» Махачкала: 12 апреля 2026
15:20
Быстров высмеял новичка «Зенита»
14:55
6
ВидеоСмолов назвал кумиром украинского футболиста
14:44
7
В ЦСКА объяснили отсутствие Акинфеева в составе на матч с «Сочи»
14:14
4
Агент Батракова ответил, приедут ли представители «ПСЖ» в Москву
13:50
1
Дзюба опубликовал поздравление с Пасхой
13:26
«Локомотив» прервал аренду игрока, травмированного с ноября
12:58
ТрансляцияГде смотреть матч «Акрон» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 12 апреля 2026
12:54
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Сочи»: 12 апреля 2026
12:52
1
Экс-капитан «Краснодара» описал Кордобу одним словом
12:25
23
Ловчев дал ответственное обещание на фоне поступка Хайкина
11:58
16
Черданцев определил однозначного фаворита матча «Зенит» – «Краснодар»
11:55
5
В РПЛ сегодня будет «матч года», считает Мостовой
11:41
26
Мелкадзе уличили в симуляции
11:17
3
Тарханов предостерег «Краснодар» от поражения в Петербурге: «Если «Зенит» победит, то не отдаст чемпионство»
10:43
1
«Зенит» бьет пенальти чаще «Реала» и «Баварии»
10:29
29
Семин назвал рискованной стратегию «Краснодара»
10:03
6
В «Краснодаре» вступились за судей РПЛ
09:48
11
Мартынович определил сильнейшую команду РПЛ
09:39
1
«Очередная боль»: «Балтика» – о матче с «Пари НН»
00:47
4
Мостовой оценил значимость матча «Зенит» – «Краснодар»
00:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 