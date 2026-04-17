  • Бубнов объяснил Сперцяну «двойку с минусом» за матч с «Зенитом»

Бубнов объяснил Сперцяну «двойку с минусом» за матч с «Зенитом»

Сегодня, 19:08
1

Футбольный эксперт Александр Бубнов разговаривал с капитаном «Краснодара» Эдуардом Сперцяном насчет оценки за игру 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

  • Бубнов назвал Сперцяна худшим игроком матча.
  • Он поставил полузащитнику «два с минусом».
  • Эдуард заработал удаление для зенитовца Педро.

«Я говорю: «Эдик, вот смотри, я думал, что у тебя где-то от 35 до 40 процентов брака, а для полузащитника это двойка. А свыше 40 процентов – это уже единица». А у него 43 процента, блин.

Я говорю: «Ну, Эдик, ну как? Я тогда не смогу объяснить, почему я одним ставлю единицу, а тебе только двойку поставил». Потом я ему сказал, что ты не переживай, в принципе, ну, проваливают и звeзды, и Месси проваливал игры. В этом ничего нет.

Просто ты найди причины, почему, и сделай выводы. Я считаю, что это сказалось десять дней того, что ты не тренировался и получил травму. Это сказалось», – сказал Бубнов.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Сперцян Эдуард Бубнов Александр
Император 1
1776442274
Хватит всякую чушь публиковать
Ответить
