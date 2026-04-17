ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Сочи»

ЭСК признала ошибочным назначение 11-метрового в ворота ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1) главным судьей Сергеем Цыганком.

Игра прошла в Москве 12 апреля.

«Момент по обращению ПФК ЦСКА. Время по таймеру: 9-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды ПФК ЦСКА после видеопросмотра.

Решение: судья ошибочно назначил пенальти в ворота команды ПФК ЦСКА после видеопросмотра. Голосование: единогласно.

Мотивировка: Жоау Виктор наступает на ногу Вячеслава Литвинова. Однако этот контакт не является наказуемым, поскольку он не влияет на игровую ситуацию, в которой в мяч сыграл другой игрок ЦСКА – Данила Козлов.

ВАР ошибочно вмешался, а судья ошибочно назначил пенальти после видеопросмотра», – говорится в сообщении.