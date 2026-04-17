Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Сочи»

ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Сочи»

17 апреля, 14:00
12

ЭСК признала ошибочным назначение 11-метрового в ворота ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1) главным судьей Сергеем Цыганком.

Игра прошла в Москве 12 апреля.

«Момент по обращению ПФК ЦСКА. Время по таймеру: 9-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды ПФК ЦСКА после видеопросмотра.

Решение: судья ошибочно назначил пенальти в ворота команды ПФК ЦСКА после видеопросмотра. Голосование: единогласно.

Мотивировка: Жоау Виктор наступает на ногу Вячеслава Литвинова. Однако этот контакт не является наказуемым, поскольку он не влияет на игровую ситуацию, в которой в мяч сыграл другой игрок ЦСКА – Данила Козлов.

ВАР ошибочно вмешался, а судья ошибочно назначил пенальти после видеопросмотра», – говорится в сообщении.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА Цыганок Сергей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1776424080
)) Подлодка всплыла недалеко от Адлера...)
Ответить
АЛЕКС 58
1776424276
Кто бы сомневался в продажности судеек. Ротенберг не хочет снова в ФНЛ. Влезли нагло в РПЛ вместе с пуховыми.
Ответить
jerry093
1776424784
ввели телеящик чтобы что?? чтобы мы смотрели, как назначаются ошибочные решения????
Ответить
biber.ru
1776425418
РПЛ превратилась из чемпионата по футболу в чемпионат судей.
Ответить
Cleaner
1776426100
Не должна ошибка судьи влиять на результат этого матча. ЦСКА НЕ СМОГ забить ни одного мяча в ворота ЯВНОГО АУТСАЙДЕРА! То есть не ошибка судей привела к поражению ЦСКА, а отвратительная игра самого ЦСКА. ПС: А судей наказать все равно нужно. Вычесть из гонорара за этот матч как минимум половину суммы и лишить права судейства на три матча. Чтобы почувствовали!!!
Ответить
Император 1
1776426966
Понятно и так было
Ответить
MrSmit
1776428783
Меняют, увольняют... игроков! Тренеров! Но газпромовские судьи как сидели, так и сидят, и трактуют эпизоды как им вздумается. Клоуны
Ответить
Томик
1776429601
Смешно. "Наступ есть, но он не наказуем!" Знаете, это уже слишком. Это же прерогатива "Спартака". На его матче для него придумали. Куда коням то? Плагиат. А как там удар сзади по ноге Маркиньосу в штрафной, когда он должен был гол забивать? Кони били, кстати. Помню историю с Вернблумом ещё - там совсем поиздевались над здравым смыслом. Бьёт в грудь локтём, глядя через плечо. А этот карманный ЭСК голосует за "НЕ ХОТЕЛ!" Так что, кони, не смешите.
Ответить
Ивантеевец
1776435260
Ну и что толку-то от того что пенальти признали ошибочным? Очки вернут? Нет. Судью сошлют судить матчи 2-ой лиги или на полгода отстранят? Нет. Кроты непобедимы и в следующем туре и потом будет одна и таже песня. А в поражении ЦСКА некого винить кроме себя самих. Пенка была вначале игры, а не на 90+ минуте. Ничего не создать с командой, которая уже влетела и у которой до этого матча было всего 2 победы - это днище. Чего на зеркало пенять, если рожа кривая.
Ответить
BykAs
1776436834
Очки вернуть, Свистулькина на эшафот!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 