Два лучших трансфера сезона РПЛ по версии Генича

Константин Генич, комментатор «Матч ТВ», назвал два лучших трансфера завершившегося сезона РПЛ.

Первым Генич выделил переход полузащитника Дугласа Аугусто в «Краснодар» из французского «Нанта». Бразилец пополнил состав «быков» в июле прошлого года и за 35 матчей во всех турнирах забил пять мячей.

Вторым трансфером сезона комментатор считает зимний переход защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит». Сделка прошла в формате обмена – в армейский клуб отправился нападающий Лусиано Гонду.

«Дуглас Аугусто – это, на мой взгляд, трансфер сезона, потому что, ну, прямо как влитой. Нужен был в пазл краснодарский именно этот кусочек. И он очень органично встал.

Но у меня был еще один вариант: зимний трансфер Дивеева из ЦСКА в «Зенит» – это просто блеск», – сказал Генич в эфире «Матч ТВ».