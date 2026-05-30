Два лучших трансфера сезона РПЛ по версии Генича

Сегодня, 09:56
8

Константин Генич, комментатор «Матч ТВ», назвал два лучших трансфера завершившегося сезона РПЛ.

Первым Генич выделил переход полузащитника Дугласа Аугусто в «Краснодар» из французского «Нанта». Бразилец пополнил состав «быков» в июле прошлого года и за 35 матчей во всех турнирах забил пять мячей.

Вторым трансфером сезона комментатор считает зимний переход защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит». Сделка прошла в формате обмена – в армейский клуб отправился нападающий Лусиано Гонду.

«Дуглас Аугусто – это, на мой взгляд, трансфер сезона, потому что, ну, прямо как влитой. Нужен был в пазл краснодарский именно этот кусочек. И он очень органично встал.

Но у меня был еще один вариант: зимний трансфер Дивеева из ЦСКА в «Зенит» – это просто блеск», – сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

  • Чемпионом стал «Зенит».
  • Это был 100-й сезон для петербуржцев.
  • Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.

Garrincha58
Ничего особенного в этих трансферах не вижу. Лучший трансфер года это, если можно так назвать, назначение Карседо в Спартак
Император 1
Жалко, что Аугусто недалеко от Кордобы и Сперцяна ушёл
Давид59
Лучший трансфер - это когда есть результат. Так что может Аугусто и хорош, но по мне результат сделал Луис Энрике.
САДЫЧОК
В чём блеск Дивеева медленного без скорости, не поворотливого и паса?!
