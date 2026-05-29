Мостовой написал стих в честь 50-летия Титова

Александр Мостовой посвятил стихотворение бывшему капитану «Спартака» Егору Титову.
Сегодня, 29 мая, Титову исполнилось 50 лет.
«5:0 – хороший счет футбольный. И в жизни тоже неплохой.
Егор, тебя я поздравляю – здоровья, счастья! Мостовой», – сказал Александр в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
- Титов – 6-кратный чемпион России в составе «Спартака» и 2-кратный обладатель Кубка страны.
- В 1998-м и 2000-м годах его признавали лучшим футболистом России.
- В составе красно-белых Егор забил 105 голов и сделал 87 ассистов в 444 матчах.
