Мостовой написал стих в честь 50-летия Титова

29 мая, 15:57
6

Александр Мостовой посвятил стихотворение бывшему капитану «Спартака» Егору Титову.

Сегодня, 29 мая, Титову исполнилось 50 лет.

«5:0 – хороший счет футбольный. И в жизни тоже неплохой.

Егор, тебя я поздравляю – здоровья, счастья! Мостовой», – сказал Александр в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

  • Титов – 6-кратный чемпион России в составе «Спартака» и 2-кратный обладатель Кубка страны.
  • В 1998-м и 2000-м годах его признавали лучшим футболистом России.
  • В составе красно-белых Егор забил 105 голов и сделал 87 ассистов в 444 матчах.

Мостовой – о Сафонове в финале ЛЧ: «Это смешно, в этой игре на воротах мог стоять любой» 22
Мнение Мостового о финале Лиги чемпионов 4
Мостовой ответил, превзошел ли Сафонов Акинфеева 17
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Мостовой Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1780059793
Похвально! Егора с днюхой, с юбилеем! Ну а Саня, почти Евтушенко.
Ответить
VVM1964
1780059847
Талантище!!!🤣
Ответить
...уефан
1780059955
..."Я - поэт, зовусь Незнайка! От меня вам балалайка!"(с)...
Ответить
Император 1
1780060652
Вот стихами и занимайся, а про футбол забудь)
Ответить
Foxitkuban
1780062077
Даже в стихах не преуспел
Ответить
Литейный 4 (returned)
1780065073
В мире, где труд и учеба важны, Бромонтан — наш надежный союзник. С ним мы сильны, и с ним мы умны, Вдохновляет на подвиги, как верный спутник! Гыгыгы
Ответить
