РФС призвали уволить Карпина из сборной России

Бывший журналист «Советского спорта», «Чемпионата» Дмитрий Егоров высказался о фигуре главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Сегодня Россия уступила на выезде Египту (0:1).

Египет готовится к ЧМ-2026.

Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.

«Сегодня у сборной России 1 удар в створ. 1 победа в 5 играх. Из 4 последних матчей забивали только в одном – сборной Никарагуа. 6 таймов с нулем голов.

Очень похоже на застой. Импульса нет. Карпин выглядит уставшим и не сильно заинтересованным. Будто выполняет повинность в обмен на контракт. Энергии нет.

Понимает, что работать надо. Функции все эти выполнять. Но дать как будто больше нечего. Ни команде, ни людям, ни себе. Может, я ошибаюсь.

Тренировать 4 года без соревнований сложно и бессмысленно для тренера. Он иссушен. Похоже, глава заканчивается.

Валерий Георгиевич в нынешнем состоянии – не лучшее лицо русского футбола.

Он стал невероятно хмурым во всех проявлениях. Ответить на вопрос? Хмурый. Появиться где-то? Хмурый. Он смотрит на тебя или в камеру хмуро с выражением: «Как же вы меня все *** [задолбали]».

Мне кажется, российскому футболу сейчас нужно что-то другое. Что-то не *** [уставшее], а наоборот, открытое, восприимчивое, позитивное, воспринимающие каждый матч как праздник, вовлеченное по-настоящему, а не из под контрактной дубины.

Я никогда бы не подумал, что Карпин будет вызывать такое хмурое чувство. Как будто испытание «Динамо» выдержать невозможно», – написал Егоров.