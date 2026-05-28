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РФС призвали уволить Карпина из сборной России

28 мая, 23:41
12

Бывший журналист «Советского спорта», «Чемпионата» Дмитрий Егоров высказался о фигуре главного тренера сборной России Валерия Карпина.

  • Сегодня Россия уступила на выезде Египту (0:1).
  • Египет готовится к ЧМ-2026.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.

«Сегодня у сборной России 1 удар в створ. 1 победа в 5 играх. Из 4 последних матчей забивали только в одном – сборной Никарагуа. 6 таймов с нулем голов.

Очень похоже на застой. Импульса нет. Карпин выглядит уставшим и не сильно заинтересованным. Будто выполняет повинность в обмен на контракт. Энергии нет.

Понимает, что работать надо. Функции все эти выполнять. Но дать как будто больше нечего. Ни команде, ни людям, ни себе. Может, я ошибаюсь.

Тренировать 4 года без соревнований сложно и бессмысленно для тренера. Он иссушен. Похоже, глава заканчивается.

Валерий Георгиевич в нынешнем состоянии – не лучшее лицо русского футбола.

Он стал невероятно хмурым во всех проявлениях. Ответить на вопрос? Хмурый. Появиться где-то? Хмурый. Он смотрит на тебя или в камеру хмуро с выражением: «Как же вы меня все *** [задолбали]».

Мне кажется, российскому футболу сейчас нужно что-то другое. Что-то не *** [уставшее], а наоборот, открытое, восприимчивое, позитивное, воспринимающие каждый матч как праздник, вовлеченное по-настоящему, а не из под контрактной дубины.

Я никогда бы не подумал, что Карпин будет вызывать такое хмурое чувство. Как будто испытание «Динамо» выдержать невозможно», – написал Егоров.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (12)
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Император 1
1780001238
Хоть петицию запускай
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Нейтральный болельщик
1780004320
Египет просто сильнее нас на 2 головы по этому матчу, отвозили знатно наших лохопедов, результат вполне ожидаемый
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andrei-sarap-yandex
1780005518
ДАВНО ПОРА....
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vick-north-west
1780006694
Логично. Только Дюков телеграм-канал Д.Егорова скорее всего не читает, а Бомбардир.ру - тем более...
Ответить
АЛЕКС 58
1780015210
Пудель в декрет собрался
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Серёга-Динамовец
1780031933
Полностью соглашусь с Егоровым.
Ответить
темирхан
1780032044
ну а смысл? ну уберёшь Карпина, поставишь другого и что? что будет? СБОРНАЯ ЗАБЛИСТАЕТ на уровне Египта или Мали? или Лаоса!? других не будет! нет конечно! зачем и для чего?
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темирхан
1780032218
надо не призывать уволить Карпина, а надо призывать ЗАКРЫТЬ сборную из-за не надобности! и эта не надобность с 2022 и еще будет лет 10! зачем и для чего нужна сборная? чтобы бабки пилить на организации матчей!?
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Айболид
1780032904
Даёшь Талалаева к кормилу ( можно даже в звании ).
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Бригадный
1780070259
В 20-30-40-е годы сборная СССР не играла в каких либо официальных турнирах. Но в тов. матчах показывала мощную игру и побеждала многие ведущие команды мира. Собирали на стадионы по 100 тыс болельщиков. В 1945-м Динамо катком по британским клубам прокатилось. Тренеры были - не чета гламурному проходимцу Пуделю. Профессионалы! Хотя, числились любителями.
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