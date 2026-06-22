Васин сообщил о потере денег

Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о жизни после карьеры.
«Попробовал кайфовать после окончания карьеры, но через три месяца меня скрутило так, что надо постоянно чем-то заниматься. Сейчас три раза в неделю плаваю, велосипед купил и в падел играю. Ну, не скажу, что прям кайфую, но активный образ жизни веду.
В ближайшее время я не планирую работать в структуре клуба, но все меняется в жизни. Мечты вернуться в ЦСКА нет пока что. Я сейчас ушел в другую отрасль – занимаюсь коммерческой недвижимостью, ничего рискованного.
Еще по ходу карьеры у меня были негативные опыты, когда предлагали вложиться в различные инвестиции, а это прогорало. Потерял много денег, но сколько – не скажу, это меньше 100 миллионов рублей. Это частая история, поэтому отношусь к ней как к жизненному опыту», – сказал Васин.
- Васин выступал за ЦСКА с января 2011 года по февраль 2022 года.
- За это время он провел за армейский клуб 98 матчей и забил 2 гола.
- На счету Васина 13 матчей и 2 забитых гола за сборную России.