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Васин сообщил о потере денег

22 июня, 15:13
7

Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о жизни после карьеры.

«Попробовал кайфовать после окончания карьеры, но через три месяца меня скрутило так, что надо постоянно чем-то заниматься. Сейчас три раза в неделю плаваю, велосипед купил и в падел играю. Ну, не скажу, что прям кайфую, но активный образ жизни веду.

В ближайшее время я не планирую работать в структуре клуба, но все меняется в жизни. Мечты вернуться в ЦСКА нет пока что. Я сейчас ушел в другую отрасль – занимаюсь коммерческой недвижимостью, ничего рискованного.

Еще по ходу карьеры у меня были негативные опыты, когда предлагали вложиться в различные инвестиции, а это прогорало. Потерял много денег, но сколько – не скажу, это меньше 100 миллионов рублей. Это частая история, поэтому отношусь к ней как к жизненному опыту», – сказал Васин.

  • Васин выступал за ЦСКА с января 2011 года по февраль 2022 года.
  • За это время он провел за армейский клуб 98 матчей и забил 2 гола.
  • На счету Васина 13 матчей и 2 забитых гола за сборную России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Васин Виктор
Комментарии (7)
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...уефан
1782130967
...нет, ну вы послушайте этого шлимазла, его обули на 100 лямов, а он катается себе на велосипеде, и ещё куда-то там плавает. Да ты, уже везде - приплыл и приехал, одновременно...
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Цугундeр
1782131596
)) Когда фамилия и коммерция- вещи несовместимые.)
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Mirak92
1782132190
Реально Вася) еще коммерческая недвижимость в минус 100 загонит. он же балбес
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СильныйМозг
1782136946
Я потерял деньги, больше 100 миллионов рублей, на алкоголь, ни кто не видел?
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rash1959
1782144926
легко пришло - легко просрал
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Snek
1782186146
Удивительно, что за такие привозы смог 100 лямов заработать. Вот он лимит в нашей лиге приколов к чему приводит, что даже такие Вити Васины большие бабки зарабатывают.
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zigbert
1782194012
Как в футбол играл безалаберно так и в бизнесе неудачи.
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