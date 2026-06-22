Васин сообщил о потере денег

Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о жизни после карьеры.

«Попробовал кайфовать после окончания карьеры, но через три месяца меня скрутило так, что надо постоянно чем-то заниматься. Сейчас три раза в неделю плаваю, велосипед купил и в падел играю. Ну, не скажу, что прям кайфую, но активный образ жизни веду.

В ближайшее время я не планирую работать в структуре клуба, но все меняется в жизни. Мечты вернуться в ЦСКА нет пока что. Я сейчас ушел в другую отрасль – занимаюсь коммерческой недвижимостью, ничего рискованного.

Еще по ходу карьеры у меня были негативные опыты, когда предлагали вложиться в различные инвестиции, а это прогорало. Потерял много денег, но сколько – не скажу, это меньше 100 миллионов рублей. Это частая история, поэтому отношусь к ней как к жизненному опыту», – сказал Васин.