Васин – о критике: «Из меня сделали клоуна, изуродовали»

Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин признался, что переживал из-за критики в свой адрес.

– А как вы относились к критике в свой адрес от болельщиков ЦСКА из-за ошибок, которые часто приводили к пропущенным голам?

– В некоторых ситуациях я чуть закрывался. Любые ошибки – это часть спорта. Если сейчас посмотреть обзоры матчей, в каждом туре и матче обязательно найдeтся какой-то ляп от защитника и вратаря. Это часть жизни. Ты к этому относишься как к данности. Можно было больше времени уделять прессе. Я закрывался и мало давал интервью. Журналисты тоже люди, которые начинают обижаться, если им не уделяешь внимания. Тебя могут начинать душить. Может, мне кто-то должен был подсказать с этим. У меня не было пиар-менеджеров. Меня часто пресса душила. Были моменты, когда из-под меня забивали. Извините, но игроки атаки всегда забивают из-под защитников, иногда даже из-под великих.

Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали и так далее. В играх были спорные моменты, которые сейчас могли бы по-другому трактовать с VAR. А потом никто не разбирается, был фол или нет. И тебя пресса начинает душить. Я не работал с журналистами, это моe упущение. Это совет молодым футболистам: надо работать в этом направлении. Не хочу называть фамилии, но смотришь на карьеры других футболистов – их вообще не трогали. Понятно, что если есть серьeзный ляп, что-то писали в СМИ. А в целом было очень мало негатива, только позитив. А меня в какой-то период пресса реально начала убивать. Из-за этого получилось то, что имеем.