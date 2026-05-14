Васин – о критике: «Из меня сделали клоуна, изуродовали»

Вчера, 11:40
6

Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин признался, что переживал из-за критики в свой адрес.

– А как вы относились к критике в свой адрес от болельщиков ЦСКА из-за ошибок, которые часто приводили к пропущенным голам?

– В некоторых ситуациях я чуть закрывался. Любые ошибки – это часть спорта. Если сейчас посмотреть обзоры матчей, в каждом туре и матче обязательно найдeтся какой-то ляп от защитника и вратаря. Это часть жизни. Ты к этому относишься как к данности. Можно было больше времени уделять прессе. Я закрывался и мало давал интервью. Журналисты тоже люди, которые начинают обижаться, если им не уделяешь внимания. Тебя могут начинать душить. Может, мне кто-то должен был подсказать с этим. У меня не было пиар-менеджеров. Меня часто пресса душила. Были моменты, когда из-под меня забивали. Извините, но игроки атаки всегда забивают из-под защитников, иногда даже из-под великих.

Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали и так далее. В играх были спорные моменты, которые сейчас могли бы по-другому трактовать с VAR. А потом никто не разбирается, был фол или нет. И тебя пресса начинает душить. Я не работал с журналистами, это моe упущение. Это совет молодым футболистам: надо работать в этом направлении. Не хочу называть фамилии, но смотришь на карьеры других футболистов – их вообще не трогали. Понятно, что если есть серьeзный ляп, что-то писали в СМИ. А в целом было очень мало негатива, только позитив. А меня в какой-то период пресса реально начала убивать. Из-за этого получилось то, что имеем.

  • Васин выступал за ЦСКА с января 2011 года по февраль 2022 года.
  • За это время он провел за армейский клуб 98 матчей и забил 2 гола.
  • На счету Васина 13 матчей и 2 забитых гола за сборную России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Васин Виктор
Цугундeр
1778748597
"полковник Васин уехал на фронт..") А думал , что потусить в "Москва неверслип"). А надо было вкалывать. Так что не надо тут..)
Интерес
1778749522
...а начнёшь работать с журналюгами-каждое третье слово извратят и добавят своё.Так что только с диктофоном,который включаешь демонстративно.И односложные ответы,не допускающие дополнений и интерпретаций.Для печатных изданий-заверенный собственноручно текст,как протокол допроса-на каждой странице.И копию себе. Вот тогда обезопасишься...относительно!
Бумбраш
1778753859
Да ладно тебе,вот Галина Рыловна и питерская лохиня сожительствуют,из них потаскух сделали и ничего,не волнуются бабешки)
DMитрий
1778754468
Почему из Игнашевича, Березуцких не делали клоунов? Наверное потому что кол-о и качество ошибок не зашкаливало и они были не настолько лоховскими, знали и умели что-то сказать по существу. Васин реально не соответствовал уровню на длинном этапе, просто надо это признать. Если ты проф. спортсмен, то надо уметь постоять за себя самому и молотить языком хотя бы на 50% как Дзюба, тогда и журналишки лишний раз подумают, задевать тебя или нет, чтобы самим не прилетело.
Dr Metal
1778754569
Сейчас Рейс с Жоао Виктором такие же стали )
Mirak92
1778757827
Игашевич забивал и тащил, никто клоуном не называл. Ты то пенальти привезешь, то в свои забьешь. Не волнуйся, тебя Виктор переплюнул 5 привозов пенальти за сезон.
  • Читайте нас: 