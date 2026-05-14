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Семак высказался о решающем матче «Зенита» с «Ростовом»

14 мая, 13:54
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий перед матчем 30-го тура РПЛ с «Ростовом».

– Впереди у «Зенита» решающий матч сезона против «Ростова». С каким настроением готовитесь?

– Ко всем матчам готовимся одинаково. Настроение нормальное, рабочее. Стараемся, как я уже не раз говорил, делать свое дело. Нам нужно выиграть и сделать все для того, чтобы добиться нужного нам результата. Нужно побеждать в каждом матче – эта игра не станет исключением.

– Выезд в Ростов‑на‑Дону связан с различными логистическими сложностями. Может ли это быть дополнительной проблемой при подготовке к игре?

– Нет, это не является проблемой. Все уже привыкли, что выезд в Ростов всегда непрост для любой команды. С точки зрения логистики нет никаких проблем.

– Как футболисты выглядят с точки зрения физического состояния?

– Все по‑разному, как всегда. В целом функциональное состояние абсолютно нормальное. Кто‑то чуть‑чуть подустал к концу сезона, кому‑то, может быть, наоборот не хватает игровой практики. Но в целом состояние нормальное.

– Что скажете о «Ростове»?

– Это команда, которая умеет хорошо прессинговать, ведет много борьбы, у нее хорошие стандартные положения. Команда с характером! В последних 10 матчах, за исключением последнего, результат был с разницей в один мяч или в их пользу, или в пользу соперника, или ничейный результат. Очень неуступчивый соперник, хорошо готов функционально, использует много длинных передач, стандартов. Это, то, к чему нам нужно быть готовыми.

  • Матч «Ростов»«Зенит» пройдет 17 мая, начало – в 18:00 по московскому времени.
  • Петербуржцы гарантированно станут чемпионами, если победят или сыграют вничью.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Семак Сергей
Комментарии (8)
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Литейный 4 (returned)
1778758010
Нормально надо было сезон проходить, а не терять очки на аутсайдерах. И не было бы никаких решающих матчей. Гыгыгы
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Пингвины Антарктиды/Форпо
1778761736
Комментарий скрыт модератором
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Good_win_ФКСМ
1778767537
да пусть физрук не ссыт... дедушка мюллер все уже "порешал" ))) игроки одноименного с командой города "лягут" под заднеприводную помойку и поедут в отпуск с щедрыми серебренниками))) Пися им это подтвердит на примере своего специально пропущенного гола 2 года назад))
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Чилим.
1778781186
Гениальный тренер уже всё рассчитал. Так что беспокоится нечего.Получат свои медальки, как велел великий Мюллер.
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Garrincha58
1778834176
Мля 11 матчей провели и уже устали. Зимой 2 месяца ерундой занимались, что не отдохнули как следует? Вот честное слово не хочу, чтобы Зенит стал чемпионом с такой блёклой игрой чемпионами не становятся
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